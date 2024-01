Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., se encuentra metido otra vez en polémica ahora fue arrestado en Los Ángeles California, Estados Unidos. Debido a posesión ilegal de un rifle de asalto en su residencia fue llevado a la cárcel del Valle en Van Nuys.

Así y todo, la detención se dio después de una llamada anónima por parte de un vecino, donde alertó a la policía de los Ángeles. Donde Chávez Jr. portaba el arma al interior de su casa cuando fue detenido por las autoridades del país.

Por otra parte, el medio TMZ Sports, donde confirmó la detención del mexicano por contar con un arma ilegal, debido a que no está registrada en la base de datos.

Boxer Julio Cesar Chavez Jr. Arrested For Felony Possession Of Assault Rifle | Click to read more 👇 https://t.co/ptSXFqjLJr

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 8, 2024