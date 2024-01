Nikkole Teja, es nueva jugadora de Puebla Femenil 

La jugadora estadounidense Nikkole Teja, vuelve a la Liga MX Femenil para este nuevo torneo del Clausura 2024, como nueva jugadora del Puebla Femenil. Recordemos que la jugadora estuvo casi medio año sin actividad del fútbol cuando fue dada de baja con los Centinelas del Necaxa en el 2023.

De este modo, Teja decidió abrir su cuenta de Onlyfans, para solventar sus gastos y continuar su preparación como jugadora; pues bien, la jugadora ha logrado conquistar al público mexicano con su contenido y cuenta con más de 400 mil seguidores en sus redes sociales.

Aún así, el equipo de Puebla Femenil, dio a conocer la nueva incorporación a su plantilla rumbo al Clausura 2024.

Luego del fichaje la Jugadora estadounidense Nikkole Teja, se mostró emocionada por este nuevo reto al fichar con Puebla Femenil. Así que, en sus redes sociales publicó lo siguiente: “Las palabras no pueden expresar lo feliz que estoy de estar aquí”.

Words can’t express how happy I am to be here @ClubPueblaFem 💙🎽 pic.twitter.com/BuhMYwmgUu

— Nikkole Teja (@TejaNikkole) January 5, 2024