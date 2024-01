La NASA, UNAM e IPN lanza un proyecto COLMENA rumbo a la Luna

Un día histórico para México, en la madrugada de este lunes se realizó con éxito el despegue del proyecto COLMENA, pues una misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), junto a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Así pues, este primer proyecto originado en América Latina en formar parte de una misión lunar, con el objetivo de COLMENA. Dónde se envió cinco microbots mexicanos hacia el satélite natural, los cuales fueron como primeros objetos producidos por la Facultad de Ciencia de la UNAM.

Generalmente, esta misión Artemis II, organizada por la NASA y realizada por la empresa estadounidense United Launch Alliance. El lanzamiento se llevó a cabo en los Cabos Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, en punto de las 01:17 horas del día lunes 8 de enero del 2024.

De esta manera, el proyecto COLMENA, tiene como principal objetivo llevar un pequeño vehículo no tripulado, para analizar el resto de la Luna. Además este proyecto está a cargo de la empresa Astrobotic, quien está afiliada a la NASA, en el cual asciende a 108 millones de dólares.

Luego la misión formó parte de un amplio programa especial de la NASA, UNAM e IPN, para preparar a los nuevos tripulantes. Por un lado, se busca obtener más información y mayores conocimientos sobre los aspectos que conforman la superficie de la Luna.

Al mismo tiempo, el despegue fue transmitido por vía internet por el sitio recién inaugurado por la NASA+, y por el canal de la agencia en la plataforma YouTube.

