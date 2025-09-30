Querétaro es epicentro de la innovación digital: Kuri

Con la llegada de CloudHQ y su proyecto de centros de datos, Querétaro se coloca en el mapa mundial como el epicentro de la innovación digital en América Latina, afirmaron autoridades estatales durante el ejercicio “Contigo Informamos”.

En este espacio, el gobernador Mauricio Kuri González y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, expusieron que entre 2021 y 2025 se ha concretado una inversión superior a los 117 mil millones de pesos en 192 proyectos.

A cuatro años de su gestión, el mandatario estatal señaló que la entidad está viviendo un momento histórico, pues las inversiones que han llegado no son proyectos aislados, sino la confirmación de que el estado se ha convertido en tierra de oportunidades, confianza, innovación y talento.

“El ecosistema de Querétaro en general nos permite tener ventajas competitivas con los demás, la localización del estado, el sistema que tenemos para atraer inversión, el talento que tenemos, la academia, la certidumbre jurídica, la seguridad, todo eso, sin lugar a dudas, son temas que nos ayudan a seguir atrayendo inversión”, expresó.

Durante su presentación, el titular de la SEDESU compartió que en cuatro años de gobierno se han consolidado 192 proyectos de inversión, lo que equivale a casi 50 por año, y que en conjunto representan más de 52 mil 700 empleos. Independientemente de esta cifra, mencionó que en lo que va de la administración de Mauricio Kuri se han generado 81 mil empleos.

Indicó que el 35 por ciento de las inversiones en este periodo son del ramo automotriz y le sigue el sector aeronáutico con 12.2 por ciento; asimismo se han sumado nuevos rubros como alimentos y bebidas, TI y servicios, electrónico, electrodomésticos, médico y otros.

“Vemos que nuestro portafolio de inversión se ha diversificado mucho. Ya no solo es la inversión automotriz, ya no solo es la inversión aeroespacial, sino ya estamos hablando de, obviamente, electrodomésticos, pero hablamos del sector médico, del sector de plásticos, entre algunos otros”, destacó.

Respecto al origen de los proyectos, explicó que 47 son mexicanos, 36 estadounidenses, 30 alemanes, 12 franceses, 12 canadienses, 11 chinos; después le siguen inversiones de Países Bajos, España, Austria, Japón, y algunas de América Latina. En este marco, comentó que al segundo trimestre del año el estado ocupa el tercer lugar en Inversión Extranjera Directa (IED).

El funcionario estatal resaltó que la entidad se está colocando en los mapas globales como un hub de innovación e inteligencia artificial, y así lo constatan las inversiones de Amazon, Microsoft, Google Cloud y la ratificación del proyecto de CloudHQ que representa una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares en seis centros de datos, la creación de siete mil 200 empleos especializados en la construcción y 900 permanentes.

Refirió que estas inversiones permiten a Querétaro competir no solo en México, sino también en América Latina y en el resto del mundo. Además, subrayó que esta proyección se sustenta en una estrategia energética sostenible, que garantiza el bienestar de las comunidades y fortalece la competitividad.

Marco Antonio Del Prete añadió que también se han identificado proyectos de infraestructura eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo dos Subestaciones Eléctricas (SE) con una capacidad de 300 MVA cada una: la S.E. Montenegro y la S.E. San José Iturbide.

Finalmente, dio a conocer que, tras una reunión con el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, y con sus homólogos estatales, se acordó la realización de foros regionales de consulta en torno a las mesas de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En Querétaro, este ejercicio público se llevará a cabo el 9 de octubre.