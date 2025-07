Hulk Hogan, leyenda de la WWE, murió a los 71 años de edad

Hulk Hogan, leyenda de la WWE, fue hallado muerto a los 71 años de edad en su casa de Clearwater, Florida, al parecer por un paro cardíaco.

TMZ reportó que personal de emergencias recibió una llamada la madrugada de este jueve para informar del estado médico de Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Eugene Bollea.

Vecinos reportaron que hubo una gran cantidad de paramédicos y policías afuera de la casa de Hogan, mientras verificaban el estado de la leyenda de la WWE.

Hulk Hogan, nacido en Augusta, Georgia, Estados Unidos, fue sacado de su casa en unacamilla y llevado a una ambulancia para recibir atención médica, pero fue demasiado tarde.

El hombre detrás del ícono que cambió la lucha libre para siempre

Cuando pensamos en la lucha libre, es casi imposible no imaginar esa figura imponente, con su carisma arrollador y su característico bigote rubio que dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Terry Eugene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, no solo fue un luchador, sino un fenómeno que llevó la lucha libre a otro nivel, transformando el entretenimiento deportivo en un espectáculo global.

La historia de Hogan no comenzó bajo los reflectores, sino en un pequeño pueblo de Florida, donde un joven Terry soñaba con algo grande.

Con una determinación férrea y un físico imponente, entró al mundo de la lucha libre en la década de los 70, pero no fue hasta los años 80 cuando el carisma y la personalidad de Hulk Hogan explotaron, que el público empezó a verlo como algo más que un atleta: era un símbolo de esperanza, fuerza y patriotismo.

Destrozó rivales e hizo conexión con la gente

Lo que hizo especial a Hogan fue su capacidad para conectar con la gente. Su famosa frase, “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”, no solo era un grito de batalla, sino una invitación para que sus fans creyeran que podían superar cualquier adversidad. En un tiempo donde los héroes de la cultura pop parecían distantes, Hogan se presentó como el héroe accesible, con una sonrisa y un apretón de manos para cada fan.

Pero su camino no estuvo exento de desafíos. Detrás del personaje rudo y confiado, Hogan enfrentó momentos difíciles, desde lesiones hasta controversias personales. Sin embargo, su capacidad para reinventarse y su amor genuino por la lucha libre lo mantuvieron vigente a lo largo de los años, inspirando a nuevas generaciones de luchadores y fans por igual.

Hoy, más allá de los escenarios y las luces, Hulk Hogan es recordado como un pionero, un hombre que con su entrega y pasión ayudó a construir un legado que trasciende el deporte. No solo cambió la lucha libre; cambió vidas.