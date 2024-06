La anticipación y el entusiasmo que rodeaban la próxima temporada de UFC se han visto empañados por la noticia de que Conor McGregor que ha quedado fuera de la UFC 303 por Lesión Inesperada, una de las figuras más emblemáticas y polarizadoras de las artes marciales mixtas, se verá obligado a retirarse del evento debido a una lesión no especificada. La ausencia de McGregor, quien no ha competido en el octágono en tres años, representa un duro golpe para la UFC, no solo en términos de la calidad de la competencia sino también en el atractivo comercial del evento.

A sus 35 años, McGregor ha trascendido el deporte para convertirse en una figura cultural, conocido tanto por sus habilidades en el combate como por su personalidad carismática y provocativa. Su regreso al octágono era muy esperado por los aficionados, quienes anhelaban ver si aún poseía la destreza y la ferocidad que lo llevaron a la cima del deporte.

La noticia de su lesión surgió tras la cancelación de una conferencia de prensa en Dublín, que estaba destinada a promocionar su enfrentamiento con Michael Chandler. Aunque inicialmente hubo un halo de misterio en torno a la naturaleza de su lesión, Dana White, el presidente de la UFC, confirmó que McGregor no estaría en condiciones de pelear el 29 de junio. Este anuncio no solo decepcionó a los seguidores de McGregor sino que también dejó a Chandler sin un oponente para lo que prometía ser una de las peleas más emocionantes del año.

Ya se ha anunciado un reemplazo para McGregor, asegurando que el evento aún contará con una pelea estelar de lujo. Aunque la identidad del nuevo oponente de Chandler aún no se ha revelado, los rumores sugieren que será un combate digno de encabezar un evento de tal magnitud.

La retirada de McGregor de UFC 303 es un recordatorio de la naturaleza impredecible del deporte y de la importancia de la salud y la seguridad de los atletas.