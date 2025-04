Zack Snyder dirigirá “Brawler”, una película sobre la UFC

Zack Snyder, el aclamado director detrás de películas como 300, Man of Steel y Army of the Dead, regresará al cine de acción con “Brawler”, una historia ambientada en el mundo de la UFC.

El cineasta ha firmado un contrato para dirigir, coescribir y producir la película, en colaboración con Dana White, presidente de la UFC, y Turki Alashikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

¿De qué tratará Brawler?

La película explorará la vida de un luchador que, tras haber crecido en un entorno hostil en las calles de Los Ángeles, encuentra una oportunidad para redimirse a través de la UFC. Sin embargo, su lucha más grande no será dentro del octágono, sino en su interior, al enfrentarse a los demonios de su pasado.

La historia promete profundizar en los orígenes de los luchadores y mostrar cómo el camino hacia la grandeza está lleno de sacrificios y conflictos internos.

Elenco y equipo de producción

Dirección: Zack Snyder

Guion: Shay Hatten (Army of the Dead, John Wick 3) y Kurt Johnstad (300, Atomic Blonde)

Producción: Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller

Productores ejecutivos: Turki Alalshikh

Distribución: Aún por confirmar

Snyder, conocido por su estilo visual espectacular y su narrativa intensa, promete una película llena de acción visceral, con combates realistas y una historia cargada de emoción y profundidad.

Declaraciones de Zack Snyder

El director expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto:

“Detrás de cada gran luchador hay una historia de cómo llegó hasta ahí. La UFC es el líder mundial de los deportes de combate, y me siento honrado de asociarme con ellos para contar esta increíble historia”.

El regreso de Zack Snyder al cine de acción

Después del repartido recibimiento de Rebel Moon, Snyder había tomado un respiro del cine, pero con Brawler busca regresar a lo que mejor sabe hacer: historias épicas con acción impactante y personajes intensos.

Snyder es famoso por su manejo de la cinematografía, su uso de cámara lenta en las escenas de combate y su capacidad para crear secuencias de pelea memorables. Con la UFC como telón de fondo, los fanáticos pueden esperar un tratamiento visual espectacular que capture la intensidad del deporte.

¿Cuándo se estrena Brawler?

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial, pero la producción ya está en marcha. Se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre el elenco y las locaciones donde se filmará la película.

