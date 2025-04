Confirmada la secuela de Once Upon a Time in Hollywood

Uno de los proyectos más inesperados y emocionantes del cine acaba de confirmarse y es que Once Upon a Time in Hollywood tendrá una secuela, pero con un giro completamente inesperado.

La película original, dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2019, se convirtió en un éxito de culto gracias a su homenaje a la época dorada de Hollywood y a su increíble elenco liderado por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Ahora, la historia continuará bajo la dirección de David Fincher, el aclamado cineasta detrás de Se7en, Fight Club y El curioso caso de Benjamin Button. Sorprendentemente, Tarantino seguirá involucrado en el proyecto, pero solo como guionista.

¿Qué sabemos sobre la secuela?

Director: David Fincher

Guionista: Quentin Tarantino

Plataforma: Netflix

Presupuesto: 200 millones de dólares

Inicio de rodaje: Julio de 2025 en California

El guion proviene de The Movie Critic, un libreto en el que Tarantino trabajaba antes de decidir no dirigirlo y en lugar de archivarlo, Netflix adquirió los derechos y apostó por David Fincher como director.

Brad Pitt regresa, pero… ¿y los demás?

La historia estará centrada en Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt, quien en la película original era el doble de acción de Rick Dalton.

La participación de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton aún no está confirmada. A pesar de que existen rumores sobre una posible aparición especial de DiCaprio, pero no hay confirmación oficial.

Margot Robbie ha expresado su interés en regresar si el guion lo requiere.

Dato curioso: Netflix habría pagado más de 20 millones de dólares solo por el guion de la película.

Un universo que no ha terminado

Este nuevo filme marca la primera vez que Tarantino cede la dirección de una de sus historias a otro cineasta, lo que hace de este proyecto algo verdaderamente inusual.

A pesar de que el director ha dicho en varias ocasiones que su décima película será su última, parece que aún no ha cerrado por completo el universo de Once Upon a Time in Hollywood.

¿Veremos más conexiones con la primera película?

¿Cómo continuará la historia de Cliff Booth en este nuevo capítulo?

Por ahora, el título sigue siendo un misterio, pero lo que es seguro es que este proyecto ya ha generado una enorme expectativa entre los cinéfilos.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.