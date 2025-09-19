Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025, ¡conoce los detalles!

La Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) presentó detalles de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025, que adelanta sus fechas y se llevará a cabo del 14 al 20 de noviembre en el Ecocentro Expositor.

Cortesía : Dónde hay feria

El costo de entrada a la Feria Internacional Ganadera será de 100 pesos, excepto el día 14, cuyo acceso será gratuito.

El transporte gratuito por parte de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) será a través de dos rutas: desde la Alameda de 10:00 a 23:30 horas de lunes a juves y de 10:00 a 01:30 horas los fines de semana.

En tanto, desde el estadio Corregidora de futbol habrá una ruta con salidas continuas de lunes a jueves.

Uno de los mayores atractivos para el público asistente será, como cada año, el programa del palenque, que esta vez incuirá a intérpretes como Alejandro Fernández, Pancho Barraza, Banda MS, Eden Muñoz, Gloria Trevi, Carín León y otros.

En el Teatro del Pueblo están programados intérpretes como Moenia, Los Alameños de la Sierra, Mago de Oz, Conjunto Primavera, Pesado, La Arrolladora Banda Limón, Los Tigres del Norte, Grupo Frontera y más.

Cabe recordar que por decreto, están prohibida la participación de solistas y grupos que interpreten los denominados corridos tumbados o que hagan apología del delito.

Entre los especáculos familiares que más gustan y que este año están incluidos destacan Ilusion On Ice y Nova Circus, entre otros.

Una de las mayores atracciones es el pabellón ganadero, donde los asistentes podrán apreciar exposiciones y concursos de ganado Holestein.

Los 17 días que durará la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025 habrá un operativo de seguridad en el que participarán elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, a fin de resguardar el orden y garantizar la integridad de los asistentes.

En este ooperativo participarán la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de los municipios de Querétaro y el Marqués, la Coordinación Estatal de Protección Civil y otras corporaciones de seguridad.