Estados Unidos cancela 13 rutas de aerolíneas mexicanas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó de la revocación inmediata de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio de aquel país, que cancela rutas específicas de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus.

Además, se congeló cualquier nuevo servicio o aumento de frecuencia entre los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México o Internacional Felipe Ángeles y cualquier punto estadounidense hasta nuevo aviso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, acusó a México de cancelar y congelar “ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

Adicionalmente, se anunció una propuesta tentativa que prohibiría el transporte de carga en compartimentos de equipaje (belly cargo) en todos los vuelos combinados de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Estados Unidos y cancelar todos los vuelos combinados desde el Felipe Ángeles.

Esta última propuesta afectaría a Aeroméxico, Aeroméxico Connect, VivaAerobus, Aerus, Volaris y TAR Aerolíneas.

El Departamento de Transporte dio 14 días para comentarios y siete días adicionales para réplicas. De aprobarse, la medida entraría en vigor 108 días hábiles después de la orden definitiva.

Rutas afectadas

Aeroméxico perdió sus rutas Felipe Ángeles-Houston y Felipe Ángeles-McAllen , además de la nueva ruta Ciudad de México-San Juan programada para el 29 de octubre.

perdió sus rutas y , además de la nueva ruta programada para el 29 de octubre. Volaris no podrá operar a partir de noviembre su vuelo Ciudad de México-Newark .

no podrá operar a partir de noviembre su vuelo . VivaAerobus vio bloqueadas nueve rutas desde el Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando, las cuales comenzarían a operar entre noviembre y diciembre de este año.

La reacción mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó esta mañana su rechazo a la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos que revoca la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante ello, la mandataria indicó que ha instruido al canciller Juan Ramón de la Fuente a que solicite a Marco Rubio, secretario de Estado, una reunión en la que también se encuentre el titular del Departamento de Transporte, Sean Duffy.

Sheinbaum señaló que este encuentro se realizará con el propósito de “revisar si tienen fundamento estas acciones que están tomando de manera unilateral.