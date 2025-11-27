En Ruta Qrobus ajusta las L117, C70 y L104; también crea la Ruta L106

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) hizo ajustes en las rutas L117, C70 y L104, y creó la L106, como parte de la iniciativa En Ruta Qrobus, que forma parte del programa estatal Voy Contigo.

El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que dichos ajustes se llevaron a cabo de acuerdo a las opiniones y comentarios expresados por los propios usuarios durante ejercicio social “En Ruta Qrobus”.

Dijo que derivado del programa Voy Contigo, en donde Cuanalo Santos tiene acercamiento con los usuarios y hace recorrido en diferentes rutas, el funcionario remarcó que se ha ampliado el número de autobuses en la ruta C70, debido a la gran demanda que ha tenido esta ruta.

También se modificó su recorrido la ruta L117 hasta la colonia Reforma Agraria, la ruta L104 amplió su recorrido para dar cobertura en Zibatá y nació la ruta L106 para conectar Zakia con La Pradera.

Cuanalo Santos explicó que con las modificaciones instauradas, el sistema Qrobus se adapta a la movilidad de la ciudadanía, garantizando un servicio más eficiente que responde a sus necesidades diarias.

De igual forma, aseguró que seguirá realizando recorridos para fortalecer la comunicación directa con las y los usuarios, a fin de optimizar continuamente el servicio.

En ese sentido, las rutas quedan de la siguiente manera: L117 Terminal de Autobuses de Querétaro – Casa Blanca pasa por Av. Cimatario, Prol. Luis Pasteur , Corregidora Sur y Av. Luis Vega Monrroy; L104 La Pradera – Zibatá recorre vialidades como Av. Ciervo, Av. Búfalo, calle León, Anillo Vial Fray Junípero Serra y Universidad Anáhuac; L106 La Pradera – Zakia toca puntos como Av. Marmota, Anillo Vial Fray Junípero Serra y Paseo de Zakia; mientras que la C70 Santa Rosa Jáuregui – La Pradera visita Av. Constituyentes, Paseo de la República, Av. Pueblo Jurica, Anillo Vial Fray Junípero Serra, Av. Ciervo y el Hospital General Regional No. 2.

El funcionario exhortó a las familias queretanas a sumarse a la evolución de Qrobus mediante la participación activa, comunicándose a la línea directa de la AMEQ*8800 para opinar, sugerir y/o reportar cualquier tema relacionado a la movilidad pública en la entidad.

Enfatizó que el cambio en materia de movilidad urbana se logra de manera conjunta y cuando se trabaja por un bien común.