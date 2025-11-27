Impuestos en Corregidora no aumentarán en 2026

El ayuntamiento de Corregidora aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual no contempla aumento a los impuestos municipales.

El alcalde Josué “Chepe” Guerrero dio a conocer que se aprobó un monto por mil 897 millones 151 mil 994 pesos, lo que representa un incremento del 2.2 por ciento respecto al año vigente.

Rumbo a la Legislatura

Este documento será enviado este mismo día a la Legislatura del Estado de Querétaro para su análisis y aprobación.

Entre los aspectos que comprende la Ley de Ingresos destaca que no habrá incremento en el Impuesto Predial ni en el Impuesto Sobre Traslado de Dominio.

Además, se descarta la creación de nuevos impuestos y se mantienen los costos de diversos servicios municipales, así como los estímulos fiscales para organismos y grupos vulnerables, incluyendo el programa Tu Ciudad Contigo.

Descuentos en primer bimestre

Asimismo, se preservan los descuentos en el pago del Impuesto Predial durante los meses de enero y febrero para las y los propietarios de vivienda que realicen su pago anual de forma anticipada y en una sola exhibición, con la obtención del seguro que protege vivienda, comercio, vehículo y mascotas.

También, durante la Sesión de Cabildo fue aprobada por unanimidad la donación de una fracción del predio ubicado en Calle Salto del Ángel No. 1-B, colonia Misión San Juan, en favor del Sistema Municipal DIF, donde actualmente se encuentra el Centro de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, que alberga la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad.

“Recordemos que se trata del predio donde se llevó a cabo la apertura de instalaciones que el DIF Municipal reacondicionó con una visión muy importante e integral para brindar el mejor servicio a los grupos más vulnerables”, concluyó el presidente municipal, “Chepe” Guerrero, quien celebró que el DIF Corregidora cuente ya con un espacio propio.

Finalmente, las y los regidores de Corregidora aprobaron un par de dictámenes de jubilación.