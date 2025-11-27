Grupo AD Comunicaciones celebra 23 años de trayectoria en Querétaro

En un evento solemne celebrado en el Salón Presidentes del Club de Industriales, la editorial Grupo AD Comunicaciones conmemoró sus 23 años como uno de los medios de comunicación más sólidos en el estado de Querétaro, reafirmando su compromiso con la generación de contenidos de calidad, así como su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno mediático.

Figuras del sector político, empresarial y social se dieron cita

El encuentro reunió a figuras del ámbito político, empresarial y social del estado; entre los presentes figuraron Jorge del Villar, Director de Grupo Anunciart, Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno en representación del gobernador; Adriana Olvera, presidenta del Patronato del DIF Municipal; así como los alcaldes de Huimilpan, Jairo Mórales Martínez; de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero Trápala; y de Colón, Gaspar Trueba Moncada. También asistieron altos ejecutivos de la propia editorial, incluyendo a Omar Hernández y Óscar Peralta.

Reconocimientos y marcas editoriales consolidadas

Durante la velada se reconocieron los logros y avances de la casa editorial: sus principales marcas como las revistas VSD! y Perfiles, el periódico Al Diálogo y la sección social Weekend fueron destacadas por su impacto en el ecosistema informativo local.

Un referente en cultura organizacional

Un punto relevante: Grupo AD fue el primer medio en Querétaro en obtener el distintivo de Great Place to Work México, como reflejo de su cultura organizacional, lo cual subraya su apuesta por profesionalizar el periodismo local y cuidar su entorno interno.

En su mensaje, Omar Hernández enfatizó que la tecnología se ha convertido en una herramienta estratégica para informar con mayor agilidad, precisión y cercanía hacia sus audiencias, clientes y entidades públicas. También reiteró que “el respeto, la visión y la empatía” son los pilares que guían la operación del grupo, y que esos valores refuerzan la confianza en su rol como “puente vital para comunicar y proyectar” el trabajo de distintas instancias ante la sociedad.

Un futuro que mira a la evolución digital

Este aniversario no sólo marca un hito para Grupo AD Comunicaciones, sino que también reafirma el valor del periodismo, la difusión de información de calidad y la creación de plataformas que conectan con diversas audiencias. En un entorno de transformación digital constante, el reto es mantenerse relevante, adaptarse y seguir generando contenidos con propósito.

¡Enhorabuena al equipo de Grupo AD por estos 23 años y por lo que viene!

