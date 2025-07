Elio y el protagonista LGBT+ que Pixar eliminó

El fracaso en taquilla de Elio, la más reciente película de Pixar, está intrínsecamente ligado a una controvertida decisión interna. Según un informe de The Hollywood Reporter, la versión original de la película presentaba a Elio como un protagonista LGBT+ (específicamente, queer-coded), reflejando la identidad de su director original, el aclamado Adrian Molina. Sin embargo, tras una alarmante proyección de prueba donde el público no mostró intención de pagar por verla, Pixar dio marcha atrás. Esta “corrección de rumbo” provocó la salida de Molina, un éxodo de talento clave (incluida la actriz America Ferrera) y la eliminación de la identidad queer del personaje, resultando en una versión final que muchos de sus propios creadores han calificado como “genérica” y “peor”.

A continuación, desglosamos la crónica de una película que lo tenía todo para ser revolucionaria y terminó convirtiéndose en un doloroso símbolo de la crisis creativa y el miedo que atenazan a uno de los estudios de animación más queridos del mundo.

La Promesa Original: Un Héroe Complejo y Auténtico

Para entender la magnitud de la decepción, primero hay que conocer la visión original. El proyecto de Elio estaba inicialmente en manos de Adrian Molina, una de las joyas de la corona de Pixar. Molina, quien es abiertamente gay, fue una pieza clave en el éxito monumental de Coco (2017), tanto como coguionista como codirector. Su sensibilidad y su profundo entendimiento de la identidad cultural fueron cruciales para que Coco resonara a nivel mundial.

Con Elio, Molina buscaba crear otro personaje con el que el público pudiera conectar a un nivel profundo. Las fuentes del informe indican que “Elio fue retratado inicialmente como un personaje con código queer”. Esto no significaba que la película fuera a ser una historia sobre “salir del clóset”. Tratándose de un niño de 11 años, el enfoque era mucho más sutil y auténtico para esa edad: una exploración incipiente de la identidad.

¿Cómo se iba a plasmar esto? A través de detalles cuidadosamente colocados. La escena más significativa, ahora eliminada, mostraba fotos en el dormitorio de Elio que sugerían un enamoramiento (un “crush”) hacia otro chico. Además de este rasgo fundamental, el personaje tenía otros intereses que lo hacían único, como una pasión por el ecologismo y la moda, aspectos que, si bien permanecen de forma superficial en la versión final, fueron vaciados de su significado original. La idea era presentar un protagonista multidimensional, sensible y genuino, un reflejo de las experiencias de su propio director.

El Punto de Inflexión: La Proyección de Prueba que Desató el Pánico

Todo cambió en el verano de 2023. Pixar realizó una proyección de prueba interna, una práctica estándar en la industria para medir la reacción del público antes del lanzamiento. Según el informe, la audiencia expresó que había disfrutado de la película. Sin embargo, el pánico se desató cuando se les hizo la pregunta más importante para cualquier estudio: "¿Cuántos de ustedes pagarían por ver esta película en el cine?".

Nadie levantó la mano.

Esta respuesta silenciosa fue una bomba en las oficinas de Pixar. Para un estudio que ya lidiaba con los decepcionantes resultados de Lightyear y Elementos, la idea de lanzar otra película original con un potencial comercial nulo era inaceptable. Fue aquí donde la visión artística chocó frontalmente con la cruda realidad financiera.

Los rumores recogidos por The Hollywood Reporter apuntan a una conversación tensa entre Pete Docter, el director creativo de Pixar (y director de joyas como Up e Intensa-Mente), y Adrian Molina. Poco después, Molina abandonó el proyecto que había moldeado desde sus cimientos.

La “Corrección” y el Éxodo de Talento

Con Molina fuera, Pixar asignó la dirección a Madeline Sharafian y Domee Shi (la oscarizada directora de Bao y Red), dos talentos indiscutibles del estudio. Su misión era clara: “corregir el rumbo” de Elio para hacerlo más atractivo comercialmente.

Esta corrección implicó una reescritura y rediseño del protagonista. Se eliminó cualquier rastro de la identidad queer del personaje, buscando, en palabras del informe, un “Elio más masculino”. Esta decisión no solo alteró la trama; despojó al personaje de su núcleo emocional, la pieza que, según su equipo original, lo hacía especial.

Las consecuencias no se hicieron esperar. La decisión provocó un éxodo de talento dentro de la producción. Artistas y animadores que habían trabajado apasionadamente en la visión de Molina renunciaron en señal de protesta y descontento. Las declaraciones de algunos de ellos, recogidas en el informe, son desoladoras:

“De repente, eliminas esta pieza clave, que gira en torno a la identidad, y Elio se convierte en nada. El Elio que está en cines ahora mismo es mucho peor que la mejor versión original de Adrian”.

Otro ex-colaborador describió al nuevo Elio como simplemente “genérico”.

La baja más sonada fue la de America Ferrera. La estrella de Barbie iba a prestar su voz a la madre de Elio. Sin embargo, tras la salida de Molina, ella también abandonó el proyecto. Aunque la razón oficial fue un “conflicto de agenda”, las fuentes sugieren que su decisión estuvo motivada por la falta de representación latina y en solidaridad con el director depuesto.

El Fantasma de Lightyear y la Timidez de un Gigante

Es imposible analizar la decisión de Pixar sin tener en cuenta el precedente de Lightyear (2022). Aquella película incluyó una breve escena de un beso entre una pareja de mujeres, un gesto de apenas un segundo. Sin embargo, fue suficiente para que la película fuera prohibida en más de una docena de países de Medio Oriente y Asia, y para que se convirtiera en el centro de una virulenta campaña de boicot por parte de sectores conservadores en Estados Unidos.

El fracaso comercial de Lightyear fue atribuido, en parte, a esta controversia. Para una compañía como Disney, cada vez más presionada por sus inversores para garantizar éxitos de taquilla, el miedo a una repetición del escándalo fue, probablemente, un factor decisivo. La autocensura se convirtió en la estrategia para evitar la confrontación, sin importar el costo creativo.

Un Fracaso de Taquilla y de Corazón

Irónicamente, la decisión de Pixar de hacer de Elio una película “más segura” no sirvió de nada. Al despojar al personaje de su identidad y su conflicto central, lo convirtieron en un protagonista sin alma. El resultado es una película que no ha logrado conectar con el público y que ha fracasado en taquilla, demostrando que la fórmula de la “seguridad” no garantiza el éxito.

El caso de Elio deja a Pixar en una encrucijada crítica:

¿Seguirá la senda del conservadurismo? El éxito arrollador de secuelas como Intensa-Mente 2 podría tentar al estudio a abandonar las historias originales y arriesgadas en favor de franquicias probadas y seguras. ¿Aprenderán la lección? La controversia demuestra que eliminar la diversidad no solo es un paso atrás en términos de representación, sino que puede ser perjudicial para la calidad de la historia. ¿Buscará Pixar formas más valientes y orgánicas de contar historias inclusivas, o se rendirá ante el miedo a ser tachados de “woke”?

El futuro de Pixar como líder de la animación mundial dependerá de la respuesta a estas preguntas. Por ahora, Elio queda como un triste recordatorio de lo que pudo ser: una película valiente, personal y necesaria que fue sacrificada en el altar del miedo corporativo, dejando un vacío no solo en la taquilla, sino en el corazón de la propia animación.

