El Builder’s Open se consolida como el punto de encuentro más importante de la industria de la construcción

Con una gran asistencia y en un ambiente de camaradería y sana competencia, el Club de Golf Juriquilla fue sede de la cuarta edición del Builder’s Open, el torneo de golf que se ha consolidado como el punto de encuentro más importante de la industria de la construcción en México.

El Builder’s Open se consolida como el punto de encuentro

Creado con el objetivo de fortalecer los lazos entre los integrantes de la comunidad constructora, el Builder’s Open se ha convertido en mucho más que una competencia deportiva, pues hoy es un espacio donde se crean amistades, se refuerzan vínculos y se generan oportunidades de negocio que trascienden el campo de los 18 hoyos.

Este año el Builder’s Open reunió a jugadores de Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, lo que refuerza su carácter nacional y lo proyecta como un referente que trasciende las fronteras locales.

Y es que el evento no sólo ofrece una justa de golf de alto nivel, sino que esta vez aportó una experiencia integral para los 150 jugadores y caddies participantes, así como sus acompañantes e invitados, quienes vivieron una jornada llena de música, gastronomía de excelencia y las emociones propias de la competencia.

Desde las 7:00 horas la experiencia inició con la participación de DJ’s de Casa Carmin y no faltó la mejor gastronomía de Querétaro con restaurantes invitados como Mandolina , Argentilia y Le Pain Quotidien, mismos que ofrecieron deliciosos desayunos, bebidas y experiencias culinarias.

¡La salida!

Con el escopetazo de salida, a las 8:30 horas inició el torneo bajo la modalidad A Go Go, con equipos distribuidos en los distintos hoyos, cada uno de los cuales se transformó en una vitrina de innovación y networking, con empresas de la industria que mostraron sus productos y servicios, acompañadas de propuestas gastronómicas de restaurantes y bares locales.

De esa forma, en una práctica que gustó y fue aplaudida por los asistentes, el campo se convirtió en una expo de construcción al aire libre, pero mucho más dinámica y con los ingredientes de la diversión y la camaradería.

Más allá de la competencia, en sus cuatro ediciones el Builder’s Open se ha distinguido por ser un espacio donde se impulsan alianzas estratégicas, se fortalecen relaciones comerciales y se celebra el crecimiento de una industria que construye el futuro del país.

Con la promesa de regresar en 2026 renovado y aún más atractivo, el torneo reafirmó este año su compromiso de fungir como el escenario donde se juega golf, pero, sobre todo, donde se construyen alianzas.