Calidad Querétaro, la estrategia que impulsa a empresarios locales

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de la Estrategia Calidad Querétaro, una iniciativa que impacta favorablemente en la economía local, la cual opera bajo tres ejes fundamentales: el marketing, un sello de certificación, y la venta directa.

El mandatario resaltó que el crecimiento de Querétaro es inercial, porque tiene un ecosistema que está muy bien formado.

Generar riqueza, no distribuir pobreza

Puntualizó que en estos momentos se trata de generar riqueza, no de distribuir la pobreza, por lo que a través de Estrategia Calidad Querétaro se confirma una vez más que la entidad mueve para crecer.

Remarcó que Querétaro es un estado que se mueve gracias al talento y al tesón de su sector empresarial, al empuje de sus emprendedores y de un sector productivo que encuentra el cómo sí y que siempre va para adelante.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, comunicó a su vez que recientemente se publicó el Monitor de Emprendimiento Global, un estudio que se hace a nivel mundial, y el cual arrojó que Querétaro es el estado que más fomenta el emprendedurismo a nivel nacional.

Entrega de distintivos

Subrayó que en reconocimiento al esfuerzo de las y los emprendedores, así como de las y los empresarios, se decidió lanzar la Estrategia Calidad Querétaro, un distintivo de promoción económica y comercial, destinado a productos y servicios con identidad queretana: innovación, sustentabilidad, competitividad, calidad y responsabilidad social.

“Hoy emprendemos más en Querétaro que en otros estados del país. Y eso hay que reconocerlo y hay que presumirlo a los cuatro vientos (…) Estamos reunidos para presentarles, para que vean que su negocio cabe en Calidad Querétaro”, enfatizó.

Bienvenidos a esta historia, bienvenidos a empezar a contar esta historia de éxito de Querétaro. Porque la calidad no es una frase, la calidad es un hecho y ustedes lo hacen todos los días”, aplaudió.

Recordó que esta idea surgió hace un par de años, cuando se les ocurrió grabar videos cortos de los productos que elaboran los emprendedores queretanos, subirlos a las redes sociales, y empezar a difundirlos.

Esta comunidad que empezó como un experimento, indicó, fue creciendo y a la fecha se tienen más de 140 empresas que han sido difundidas en las redes sociales de Calidad Querétaro, de las cuales han logrado alcanzar 31 mil seguidores, con más de tres millones de impactos al mes de sus productos de gente que los está viendo, que está interesado en comprar.