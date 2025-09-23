CAFEXPO Nacional 2025 llega al Club de Industriales de Querétaro

Por
Humberto Gomez
-
0
15
CAFEXPO Nacional

El Club de Industriales de Querétaro (CIQ) olerá a café de grano los próximos días 27 y 28 de septiembre, a través de la primera edición de CAFEXPO Nacional 2025, donde se reunirán productores y distribuidores de la milenaria bebida.

Cortesía: Las Noticias de Tulum (CAFEXPO Mérida)

CAFEXPO fusionará cultura, negocio y experiencia para revolucionar la industria alimentaria y de servicios, señaló en rueda de prensa Julio César Ruvalcaba, organizador de la aromática exposición.

Se fusionarán cultura, negocio y experiencia

Innovaciones en la industria

Puso de manifiesto que CAFEXPO contará los dos días con líderes de la industria del café, quienes pondrán al alcance las innovaciones en la materia y activarán alianzas comerciales, incluso a nivel internacional.

Entre los objetivos de la exposición resalta presentar a empresas, marcas comerciales, profesionales del sector del café y emprendimientos para lograr darse a conocer comercialmente, obtener mayor visibilidad presencial, promover y realizar labores de prospectación comercial ante compradores y visitantes en sitio.

Agregó que en la exposición habrá empresas provedoras del café, así como de insumos y representantes de cafeterías consolidadas y las que inician en el maravilloso mundo del aroma y sabor del grano.

Te puede interesar:
Muere atleta Carlos Daniel Vaca Cordero
Una exposición para paladares refinados

Las actividades

Ruvalcaba adelantó que durante CAFEXPO habrá actividades como exposición comercial, encuentro de negocios y cofee lab con robustas, que incluye mesa de catación de cafés robustas del Soconusco; calibración en barra de café espresso, la receta correcta, y exhibición de Máquina Barista Attitude.

El Club de Industriales de Querétaro será en donde expositores de diversos sectores podrán mostrar sus productos, generar contactos estratégicos y conectar con un público especializado e interesado”, antojó el organizador.

Las mejores marcas estarán presentes

Invitó a los compradores profesionales de café acceder a proveedores especializados, generar alianzas estratégicas y optimizar su operación.

En tanto, al público en general llamó a vivir la experiencia de degustaciones, catas y demostraciones en vivo, descubrir nuevas marcas y tendencias y participar en actividades interactivas, cursos y contenido educativo.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí