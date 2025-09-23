CAFEXPO Nacional 2025 llega al Club de Industriales de Querétaro

El Club de Industriales de Querétaro (CIQ) olerá a café de grano los próximos días 27 y 28 de septiembre, a través de la primera edición de CAFEXPO Nacional 2025, donde se reunirán productores y distribuidores de la milenaria bebida.

Cortesía: Las Noticias de Tulum (CAFEXPO Mérida)

CAFEXPO fusionará cultura, negocio y experiencia para revolucionar la industria alimentaria y de servicios, señaló en rueda de prensa Julio César Ruvalcaba, organizador de la aromática exposición.

Innovaciones en la industria

Puso de manifiesto que CAFEXPO contará los dos días con líderes de la industria del café, quienes pondrán al alcance las innovaciones en la materia y activarán alianzas comerciales, incluso a nivel internacional.

Entre los objetivos de la exposición resalta presentar a empresas, marcas comerciales, profesionales del sector del café y emprendimientos para lograr darse a conocer comercialmente, obtener mayor visibilidad presencial, promover y realizar labores de prospectación comercial ante compradores y visitantes en sitio.

Agregó que en la exposición habrá empresas provedoras del café, así como de insumos y representantes de cafeterías consolidadas y las que inician en el maravilloso mundo del aroma y sabor del grano.

Las actividades

Ruvalcaba adelantó que durante CAFEXPO habrá actividades como exposición comercial, encuentro de negocios y cofee lab con robustas, que incluye mesa de catación de cafés robustas del Soconusco; calibración en barra de café espresso, la receta correcta, y exhibición de Máquina Barista Attitude.

El Club de Industriales de Querétaro será en donde expositores de diversos sectores podrán mostrar sus productos, generar contactos estratégicos y conectar con un público especializado e interesado”, antojó el organizador.

Invitó a los compradores profesionales de café acceder a proveedores especializados, generar alianzas estratégicas y optimizar su operación.

En tanto, al público en general llamó a vivir la experiencia de degustaciones, catas y demostraciones en vivo, descubrir nuevas marcas y tendencias y participar en actividades interactivas, cursos y contenido educativo.