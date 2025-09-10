“Builder ́s Open 2025”, el torneo de golf que reúne a constructores

Por cuarto año consecutivo, el Club de Golf Juriquilla será escenario del Torneo de Golf “Builder ́s Open 2025”, a celebrarse el próximo 18 de septiembre.

“Builder ́s Open 2025” se consolida así como uno de los más importantes en el ámbito deportivo queretano, con la participación de competidores de empresas de la construcción nacionales e internacionales.

Una experiencia de negocios

La organizadora del evento, Valeria Torres Landa, explicó en conferencia de prensa que el “Builder’s Open” no es sólo un torneo de golf, sino una experiencia completa, de negocios, gastronomía, música y, sobre todo, una plataforma para crear lazos de amistad para quienes forman parte de la industria.

Expuso que este año el torneo se jugará en formato threesomes a gogo: “Tendremos un total de 150 jugadores, que es el cupo máximo que permite el campo con este formato y nos llena de orgullo informar que el torneo está completamente lleno, incluso contamos con una lista de espera para jugadores que desean integrarse en caso de alguna cancelación”, expresó.

Los premios

En cuanto a los premios, señaló que volverán a ser uno de los principales atractivos del torneo, incluyendo propiedades, autos y carritos de golf.

La comida de premiación estará a cargo de Argentilia, que ofrecerá un menú de tres tiempos acompañado de música en vivo.

Destacó por último que para el Builder’s Open es motivo de orgullo el hecho de que este año Bentley, una de las marcas de autos de lujo más exclusivas, eligió al evento para presentar su nuevo modelo Continental, recién llegado a México.

Constructores del golf

Por su parte, Gerardo Lecanda, también organizador del evento, aseguró que el torneo reunirá a lo mejor de la industria de la construcción en Querétaro, consolidándose como un referente, no sólo en el estado, sino a nivel nacional, pues participarán jugadores locales y de Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México, Guadalajara, entre otras latitudes.

“El torneo fue creado con una finalidad muy clara: construir amistad, en un espacio donde se generan relaciones que trascienden y se convierten en oportunidades de negocio”, apuntó.

Lecanda dijo que a las 8:30 horas se dará el escopetazo de salida para que los equipos distribuidos en distintos hoyos vivan la experiencia Builder’s, con la participación de restaurantes como Mandolina, Casa Carmin Le Pain y Quotidien.

Al anuncio del “Builder’s Open” asistieron también los patrocinadores oficiales del evento, Joaquín González, presidente del Consejo de LEASING FQ Invest; Carlos Díaz, business development manager de MMR, y José Guadalupe Rodríguez, pro del Club de Golf Juriquilla.