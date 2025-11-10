Copa Mundial FIFA 2026, Claudia Sheinbaum presenta la gran fiesta del futbol

La presidenta Claudia Shienbaum presentó la Copa Mundial FIFA 2026, que organizan Canadá, Estados Unidos y México, con una asistencia estimada en 5.5 millones de aficionados al futbol.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria puso de manifiesto que se están haciendo inversiones en materia de infraestructura, a fin de que la recepción de aficionados e incluso de las selecciones participantes no tengan contratiempos.

Presentación Copa Mundial FIFA 2026. Complejo Cultural Los Pinos https://t.co/pZEoIdL8VQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 10, 2025

Precisó que se invirtiirán alrededor de nueve mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los recintos que recibirá a los turistas.

También dijo que se impulsa el tren de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Buenavista para su comunicación con la zona hotelera de la Ciudad de México.

La mandataria indicó que se espera una gran derrama económica para el próximo año por el Mundial de Futbol en las ciudades de Guadalajara, Jalisco y la CDMX.

Sheinbaum señaló que el próximo lunes acudirán a la conferencia de prensalos gobernadores de Nuevo León, Samuel García; Jalisco, Pablo Lemus, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para informar sobre las obras que se fortalecerán rumbo al 11 de junio de 2026, fecha de inauguración de la justa mundialista.

La presidenta de México también destacó que se realizan inversiones privadas para este evento deportivo como en el Estadio Azteca.

Es un momento también para reconocer la amistad y la unión entre los tres pueblos y reconocer la importancia de nuestro tratado comercial”, comentó en referencia a Canadá y Estados Unidos.