Las cuatro mejores selecciones en la Copa Mundial Femenina 2023

Tenemos las semifinales de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda con las cuatros mejores selecciones de esta máxima competencia. Así pues, con los dos últimos triunfos de Inglaterra y de las anfitrionas del Mundial Australia, ya con la primera semifinal entre España y Suecia.

Por una parte, Inglaterra ha alcanzado las semifinales en los últimos tres Mundiales Femenil en 2015, 2019 y 2023, donde buscarán levantar la Copa. Mientras que las anfitrionas Australia llegaron a una semifinal más después del Mundial del 2015, además, sigue invicta en el torneo.

Pues bien, las semifinales de la Copa Mundial Femenina 2023 se jugará el día martes 15 de agosto con el partido de Suecia y España, además el partido del miércoles será entre Inglaterra y Australia, que quiere la Copa en su casa ante su afición.

Step by step… ⏳ Who will be the next #FIFAWWC champion? 🧐 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 13, 2023

Un boleto por la final de la Copa Mundial Femenina 2023 entre Inglaterra y Australia

En el partido entre Inglaterra y Colombia, donde las inglesas sacaron la victoria ante su rival con marcador de 2-1, asimismo, asegurando su boleto a la semifinal del Mundial Femenil y siendo una de las favoritas para llevarse la copa, ahora enfrentará a Australia.

Por otro lado, Colombia no pudo avanzar a la siguiente ronda y es la primera vez en la Copa que lo hace pierde tras haber ganado los cuatros partidos. De este modo, Colombia tiene el 75% de las victorias y ha sido en esta edición donde demostró su mejor juego y desafortunadamente no pudo vencer a Inglaterra.

En el segundo partido entre Francia y Australia, todo se definió en la tanda de penales para enfrentarse a Inglaterra en la segunda semifinal, evidentemente, Australia sigue soñando en este Mundial al derrotar a Francia por 0 (7) – (6) 0 y manteniendo su arco en cero goles.

En consecuencia, Francia una de las selecciones importantes fue derrotada en esta Copa, donde no ha podido vencer a Australia en partidos internacionales, en este sentido, Francia lleva 2 derrotas y 3 victorias, además es la tercera tanda de penaltis más larga en los mundiales con 10 penaltis.

Four clean sheets in five matches. ⛔️@TheMatildas are in their first #FIFAWWC Semi-Final courtesy of some defensive stability! 💪 pic.twitter.com/AyOBvLlPJg — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 14, 2023

Próximas semifinales de la Copa Mundial Femenina 2023