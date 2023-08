Primera semifinal de la Copa Mundial Femenina 2023 España vs Suecia

España y Suecia han llegado a las semifinales de la Copa Mundial Femenina del 2023 en Australia y Nueva Zelanda; pues bien, España derrotó en tiempo extra a la Selección de Países Bajos 2-1, mientras que Suecia hizo lo mismo pero con Japón 2-1.

De este modo, ambas selecciones avanzaban las semifinales y una de ellas levantara la mano para llevarse la ansiada copa, además la semifinal se jugará el día martes 15 de agosto en punto de las 02:00 hora de México, para conocer a la primera finalista.

Asimismo, España ha ganado cuatro de sus cinco partidos de este Mundial Femenil donde han demostrado ser superiores ante su rivales; mientras que Suecia sigue imparable e invicta al derrotar a unas de las mejores selecciones de este certamen y siendo favorita de la afición Japón.

España venció a Países Bajos y llegar a la semifinal de la Copa Mundial Femenina

Ahora bien, la Selección de España llega a este cruce de Cuartos de Final tras ubicarse segunda en el Grupo C, quedando por debajo de Japón. Por otra parte, el equipo ha tenido algunos altibajos en el torneo pero intentarán superar a una de las selecciones europeas Países Bajos.

Efectivamente, las españolas contarán con sus mejores jugadoras de este torneo como son: Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Alba Redondo, donde acumulan 3 goles cada una. Luego, Países Bajos llega a este partido de forma invicta y como la mejor defensa del torneo con un gol.

Principalmente, Países Bajos llega como líder del Grupo E tras empatar a Estados Unidos y en Octavos derrotaron a Sudáfrica, así pues, las neerlandesas llegan con su mejor jugadora Jill Roord, que ha sido importante para su equipo y aportando 4 goles en el torneo.

Como resultado, al (38) un gol anulado por parte de España, de Alba Redondo para abrir el marcador, que desafortunadamente estaba en fuera de lugar. Al minuto (79) se marca penal para España tras revisar la jugada donde existe una mano, el gol fue de Mariona Caldentey.

De manera semejante, al (90+1) Países Bajos logró empatar el partido con gol de Stefanie Van der Gragt tras una serie de rebotes. Por lo tanto el partido se tuvo que ir a tiempos extras, al (111) Salma Paralluelo liquidó el partido y avanzando a semifinal.

Aaaand breathe! 😮‍💨@SEFutbolFem reach their first #FIFAWWC Semi-Final after a sensational match against Netherlands. 👏🇪🇸 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 11, 2023

Suecia es candidata a llevarse el Mundial Femenil tras eliminar a Japón

Por otra parte, en el segundo partido de los Cuartos de Final, entre Suecia y Japón para acompañar a la Selección de España; después, Suecia, llega como líder del Grupo G y de forma invicta, además en octavos eliminó a Estados Unidos en definición de penales.

En este sentido, Suecia llega como favorita para llevarse el Mundial Femenil y sus jugadoras a seguir son Zecira Musovic y Lina Hurting. Por un lado, Japón también llega de manera invicta del Grupo C y lograron derrotar con facilidad a Noruega en Octavos de Final.

A diferencia de Suecia, Japón cuenta con su mejor jugadora Hinata Miyazawa como máxima goleadora con 5 goles en esta Copa Mundial Femenina; además, Japón llega como la mejor ofensiva con 14 goles la mayor cantidad en un Mundial.

Al minuto (32) apareció Amanda Ilestedt con un tiro libre donde aprovechó el balón dentro del área y puso el primer gol del partido. Luego al (51) se marca penal a favor de Suecia y la encargada de aumentar la ventaja en Filippa Angeldal para poner el 2-0.

De pronto, al (73) se marca penal a favor de Japón, que desafortunadamente falla Riko Ueki, que no pudo aprovechar la oportunidad de gol; como seguía avanzando los minutos al (87) aparece Honoka Hayashi para acercar el marcador y conseguir un milagro en los minutos de compensación.

Finalmente, Suecia logra vencer a Japón y es semifinalista de la Copa Mundial Femenina 2023 y ahora se enfrentará a España, por el busca de un boleto a la final del certamen.

