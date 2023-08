Edson Álvarez firma con el West Ham inglés

El defensa mexicano Edson Álvarez firmó con el equipo West Ham United de la Premier League de Inglaterra, a partir de ahora y hasta junio de 2028.

“Es la mejor liga del mundo y mi estilo se adaptará”, dijo orgullos Edson Álvarez tras fichar para el West Ham.

— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023