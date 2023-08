Dos equipos mexicanos avanzan a los Cuartos de Final en la Leagues Cup 2023

Tenemos los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2023, por un lado, la MLS y dos equipos de la Liga MX, así mismo, continuamos con las polémicas arbitrales de algunos partidos como el caso del América-Nashville SC o Monterrey-Tigres entre otros.

Efectivamente, los favoritos en llevarse la Leagues Cup son los equipos de la MLS, debido a su amplio dominio en los Octavos de Final; ahora bien, los dos únicos equipos mexicanos como Monterrey y Querétaro lograron avanzar a los Cuartos de Final y representar a todos los mexicanos.

Antes de nada, con la reciente eliminación del América, Toluca y Tigres donde no pudieron avanzar a la siguiente ronda, debido a los malos resultados en las tandas de penales entre el América y Nashville SC y Toluca – Minnesota y el gol de último momento de Monterrey ante Tigres.

Listo los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2023

Por un lado, en el partido entre New York Red Bull cayó ante el Philadelphia Union en las tandas de penales con marcador de 1(4) – (3)1. Pues bien los goles fueron de Elías Manoel de Red Bull al minuto (4), mientras Philadelphia de Nathan Harriet (68) le dio el empate y mandarlo a penales

En resumen, Philadelphia avanza a los Cuartos de Final donde se enfrentará a los Gallos Blancos de Querétaro por el busca del boleto a semifinal.

En el segundo partido entre América y Nashville SC un encuentro con polémica arbitral en las tandas de penales por parte del América, como se ha notado, en el partido América – Nashville SC empataron a dos goles por lo cual se fueron a penales.

Evidentemente, los goles del partidos quedaron así, al minuto (61) anota Walker Zimmerman de Nashville, al (78) Diego Valdez de América, después al (90+4) Julián Quiñones, y por último Sam Surridge empató el partido al (90+9) para mandarlos a los penales.

En fin de cuentas, América estaba dominando los penales con un gol de ventaja, pero en el quinto penal de Nashville falló su tiro, por lo tanto, Andrés Jardine y Luis Malagón estaban logrando avanzar a los cuartos de final al eliminar a su rival.

Dentro de poco, apareció el VAR para dar marcha atrás a los festejos del América y repetir el penal debido a un adelantamiento de Malagón. De modo que, la afición americanista criticó el mal arbitraje del partido y desafortunadamente el equipo erró su séptimo tiro por Jonathan Dos Santos.

Por otro lado, el favorito de la Liga MX el Toluca no pudo conseguir su boleto a la siguiente ronda, después de caer en Minnesota, luego de ir perdiendo con dos goles el Toluca se recuperó para empatar el partido y llevarlo a los penales.

A la misma vez, los goles fueron por parte de Minnesota Joseph Rosales (13), Bongokuhle Hlongwane (32), mientras Toluca Valber Huerta (66) y Tiago Volpi (75).

Principalmente, el Toluca no fue contundente en los penales donde erró en la tanda y perdiendo el partido ante su rival; al contrario, con Minnesota pudo vencer sin problema al Toluca y llevarse su boleto a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Nashville SC.

