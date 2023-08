Copa Mundial Femenina; Colombia y Francia sellan su pase a los Cuartos de Final

Se terminaron los cruces de los octavos de final de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda con el triunfo de Francia y Colombia. De este modo, todas las selecciones ya conocen a sus rivales para enfrentarse en los Cuartos de Final de esta máxima competencia.

Efectivamente, con el triunfo de Colombia en contra de Jamaica le dio su pase a la siguiente ronda del Mundial Femenil, mientras que Francia fue muy superior al eliminar a unas de las selecciones que sorprendieron en el Mundial, Marruecos con marcador de 4-0.

Así quedaron los cruces para los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina.

Colombia venció a Jamaica y avanza a la siguiente ronda de la Copa Mundial Femenina

Por un lado, en el partido entre Colombia y Jamaica, la Selección de Colombia llega a los Octavos de Final luego de dar la sorpresa, aún así, compartió el Grupo H con Alemania, Marruecos y Corea del Sur donde fue líder del grupo e invicta en la competencia.

De la misma manera, su mejor jugadora de Colombia es Linda Caicedo por sus grandes revelaciones y demostrando su gran desempeño en este torneo. En este sentido, Colombia es apenas la segunda selección sudamericana en lograr su pase a la siguiente ronda detrás de Brasil (4 veces).

Por otra parte, Jamaica llega como segundo del Grupo F dejando afuera a la Selección de Brasil del Mundial Femenil, además, logró empatar a dos importantes selecciones Brasil y Francia y logrando una victoria ante Panamá, pero desafortunadamente cayó ante Colombia en los octavos.

A pesar de todo, Colombia ya conoce a su rival y no será nada sencillo ante la Selección de Inglaterra.

Se termina el sueño para Marruecos, Francia levanta la mano en el Mundial Femenil

Por otro lado, y el último boleto de los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina 2023, se lo lleva Francia ante Marruecos. A diferencia, de este partido Francia llega de forma invicta demostrando su poderío y logrando ser candidata a este Mundial Femenil.

En este sentido, Francia goleó 4-0 a Marruecos y se convirtió en la última selección en clasificar y ahora se enfrentará a las anfitrionas del Mundial, Australia. De manera semejante, Marruecos fue la segunda selección africana en llegar a esta ronda y el último equipo en llegar fue Camerún en 2015.

Finalmente, Marruecos ganó dos encuentros de sus cuatro partidos en la Copa Mundial Femenina, ya que su rivales de este cruce, pues fueron dos selecciones europeas uno Alemania en Fase de Grupo, cayó 0-6 y en Francia 4-0 un total de 10 goles para Marruecos.

Próximos partidos de Cuartos de Final.

Jueves 10 de agosto

España -Países Bajos | 19:00 horas.

Viernes 11 de agosto

Japón – Suecia | 01:30 horas.

Sábado 12 de agosto