Gallos de Querétaro sigue cantando en la Leagues Cup 2023

Comienzan los Octavos de Final de la Leagues Cup 2023 con el dominio de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX, además con el triunfo de los Gallos de Querétaro ante el New England Revolution en vía penales y avanzando a Cuartos de Final.

Asimismo, con el triunfo de Charlotte FC ante el Houston Dynamo y con la voltereta de Inter Miami al FC Dallas. También continúa con la participación de algunos equipos mexicanos como Toluca, Monterrey, Tigres y América que buscan alcanzar la gloria de la Leagues Cup.

Por otra parte, se van acomodando los equipos para enfrentarse en los Cuartos de Final de esta competencia entre la MLS vs Liga MX.

😎@InterMiamiCF is your first team through to the quarterfinals ✅ pic.twitter.com/AJyB0dHIFh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2023

Los Gallos de Querétaro vence en penales a New England Revolution

En el partido entre Gallo de Querétaro y New England Revolution tuvo un final cardiaco para los comandado por Mauro Gerk, así mismo, el equipo logró superar el desafío del partido ante un rival contundente que eliminó al favorito Atlas.

Por otra parte, el jugador del partido se lo llevó el portero mexicano Fernando Tapia que logró atajar dos disparos en la tanda de penal. Ahora bien, los Gallos Blanco de Querétaro se encuentran a la espera de conocer su próximo rival entre New York Red Bull y Philadelphia Union.

With the penalty shootout win @Club_Queretaro has punched its 🎟️ to the quarterfinals!#LeaguesCup2023 pic.twitter.com/61fPFIKvy0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2023

Charlotte FC venció sin problema al Houston Dynamo, de Héctor Herrera

Por un lado, en el partido entre Houston Dynamo y Charlotte FC, pues el equipo de Charlotte FC logró llevarse el partido 2-1. Así y todo, Charlotte FC avanzó a los cuartos de final del torneo y logró un destacado partido, donde se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

El próximo partido será en Miami casa de Inter Miami donde conoceremos al primer semifinalista de la Leagues Cup 2023.

👑 @CharlotteFC secured the win in the second half and made it to the next round of #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/A3XRYOoQ2z — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2023

Inter Miami de Messi continúa dando cátedra en la League Cup

En otro orden el Inter Miami y FC Dallas nos regaló grandes volteretas y emociones donde ambos equipos terminaron con marcador de 4-4. Como caso típico, Lionel Messi se llevó el MVP del partido al regalarle un golazo de tiro libre y alargarlo a las tandas de penales.

Mientras que FC Dallas le jugó de tú por tú al Inter Miami con todas su figuras del ex Barcelona como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Finalmente, el Inter Miami logró avanzar a los cuartos de final y se enfrentará a Charlotte FC para continuar con el sueño de la Leagues Cup.

Próximos partidos de la Leagues Cup

Juego hasta el momento.