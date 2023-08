Inglaterra y Australia avanza a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina

Continuamos con la euforia mundialista de la Copa Mundial Femenina 2023 en Australia y Nueva Zelanda en los Octavos de Final, pues bien, con la sufrida victoria de Inglaterra, y con la sorpresa de las anfitrionas de este Mundial al eliminar a Dinamarca.

También, con la sufrida derrota y eliminación de Estados Unidos a mano de Suecia, Países Bajos imponiéndose ante Sudáfrica, además, con la goleada de España ante Suiza y con el invicto de Japón ante Noruega que no pudo hacer nada en todo el partido.

Hasta el momento estas son las selecciones que aseguraron su lugar a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Femenina, España, Japón, Suecia, Países Bajos, Inglaterra y Australia.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚❓

🇦🇺🆚❓ Which two teams will join them in the #FIFAWWC Quarter-Finals? 👀 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023

Aitana Bonmatí y España siguen imparable de la Copa Mundial Femenina

A todo esto, España comenzó con pie derecho y mucha ilusión por llevarse la Copa Mundial Femenina 2023, en la Fase de Grupos, así pues, en el partido contra Suiza, España goleó con contundencia 5-1 y se clasificó a los Cuartos de Final donde enfrentará a Países Bajos.

De otra manera, las españolas recuperaron la idea de juegos y con su jugadora del MVP la española Aitana Bonmatí. Mientras que Suiza se lleva esta dolorosa derrota de su historia en un Mundial Femenil encajando cinco goles en los últimos partidos recientes.

👏 @SEFutbolFem are through to the #FIFAWWC quarter-finals for the first time! 🇪🇸 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 5, 2023

Japón sigue invicta al derrotar a Noruega

Por un lado, el partido de Japón que sigue invicto en el Mundial Femenil al derrotar en los Octavos de Final a Noruega, asimismo, ha clasificado a la siguiente ronda y es la primera vez desde 2015, cuando realizó su mejor papel como subcampeón, ahora enfrentará a Suecia.

A la misma vez, Japón ganó 3-1 a Noruega y más con su jugadora y actual goleadora de su selección Hinata Miyazawa, por otra parte, Noruega ha sido eliminada y en los tres últimos torneos también perdió contra Inglaterra en el Mundial del 2015.

Países Bajos sin problema vence a Sudáfrica en este Mundial Femenil

Como es de esperar, Países Bajos, llegó como líder de su Grupo E por encima de Estados Unidos y ahora se enfrentará a Sudáfrica, luego de conseguir su triunfo y de asegurar su boleto a la siguiente ronda de este certamen al vencer 2-0 a Sudáfrica.

De esta manera, con su líder de goleo de Países Bajos, Jill Roord que hasta el momento lleva 3 goles con su selección y del Mundial, posteriormente, Sudáfrica, fueron de menos a más en esta competencia y lograron posicionarse en el segundo lugar de su Grupo G.

Suecia eliminó a las favoritas del torneo Estados Unidos

A diferencia de Suecia que dio la campanada al eliminar a unas de las selecciones favoritas del Mundial Femenil Estados Unidos, aun así, todo el mérito se lo lleva la portera de Suecia Zećira Mušović quien detuvo en todo el partido los balonazos de Estados Unidos.

En resumidas cuentas, Suecia y Estados Unidos se fueron a penales para conocer a la siguiente selección en pasar de ronda, pues bien, en los penales estuvo cardiaco, debido al último disparo de Lina Hurtig con un gol sobre la línea le da el pase a Suecia.

Estados Unidos, ha sido eliminada antes de las semifinales en una Copa del Mundo Femenina por primera vez en su historia, mientras Suecia jugará ante Japón en los Cuartos de Final de la máxima competencia femenina, un partido no apto para cardíacos.

The winner takes it all. 🇸🇪#SWE progress to the #FIFAWWC Quarter-Final! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023

Inglaterra sufrió en la tandas de penales al derrotar a Nigeria

Efectivamente, Inglaterra llega como líder de su Grupo D de manera invicta y venciendo a Haití y China en este torneo, además, Inglaterra sufrió en todo el partido ante Nigeria en los Octavos de Final y ganó en los penales 0 (4) -(2) 0.

Así y todo, Inglaterra ha alcanzado al menos los Cuartos de Final en las últimas seis ediciones del Mundial Femenil en las que ha participado. De modo que, Inglaterra se enfrentará a la Selección que resulte ganadora del partido entre Colombia y Jamaica.

Por otro lado, Nigeria se ha convertido en la primera selección en empatar sus tres partidos a cero en un mismo torneo.

The European champions progress to the #FIFAWWC Quarter-Final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023

Las anfitrionas del Mundial Australia sigue soñando luego de vencer a Dinamarca

En resumen, Australia sigue con vida en este Mundial al vencer a Dinamarca por 2-0 y en busca de hacer historia en su propio país. Por último Australia ha mantenido su arco en cero en partidos consecutivos, mientras que Dinamarca ha perdido sus tres partidos.

Australia se sabrá el día de mañana a su rival cuando juegue Francia contra Marruecos en la última llave de los Octavos de Final.

Próximos Partidos