Costa de Marfil se despide de la Copa Africana de Naciones 2024  

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la última jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el grupo A y B.

Por otra parte, se jugó la última fecha de este torneo con la sorpresa derrota de los anfitriones Costa de Marfil y del grupo B, Ghana.

Copa Africana de Naciones 2024: Guinea Ecuatorial y Nigeria a esperar rival

En el partido del Grupo A, entre Guinea Ecuatorial ante Costa de Marfil un partido para Guinea Ecuatorial que humilló a los anfitriones; así pues, este partido se jugó en el Olympic Stadium of Ebimpé, Costa de Marfil, donde los marfileños abucheo la pésima actuación de su selección.

Al minuto 42’, Emilio Nsue, colocaba el primer tanto para Ecuatorial, mientras que Costa de Marfil estaba siendo perjudicado por las decisiones del VAR. Después al 73’, Pablo Ganet, aumentó la ventaja 2-0, al 75’, doblete de Nsue y levantando la mano al liderato de goleo.

Por último, al 88’, Jannick Buyla, cortaba las esperanzas de Costa de Marfil y el equipo continúa invicto en el torneo y son los favoritos.

Asimismo, en el segundo partido del Grupo A, con el juego entre Guinea-Bissau ante Nigeria, con sede en Stade Félix Houphouët Boigny, Costa de Marfil. Pues bien, este partido fue muy parejo en las acciones donde Nigeria pudo sorprender a Guinea con un gol y continuar con vida.

Como decíamos, al minuto 36’, un autogol del defensor Opa Sanganté, le daba la victoria a Nigeria que desafortunadamente no pudo hacer nada. De esta manera, Guinea-Bissau se despide de la Copa Africana de Naciones 2024, con tan solo tres derrotas y ningún punto en el Grupo A.

Egipto a la siguiente ronda con tan solo tres empates de la Copa Africana

Por otra parte, en el partido del Grupo B, entre Mozambique ante Ghana, un duelo de mucha importancia para ambas selecciones. A todo esto, el partido se jugó en el Olympic Stadium of Ebimpé, Costa de Marfil, al 15’, gol de Jordan Ayew de Ghana.

Luego al 70’, un doblete de Ayew que ponía a Ghana en la siguiente ronda, pero Mozambique acercaba el marcador al 90+1 con Geny Catamo. En fin de cuentas, al 90+4’, Reinildo Mandava ponía el empate para Mozambique y liquidaba las esperanzas de Ghana en esta Copa.

https://twitter.com/CAF_Online/status/1749552852614177119

En resumidas cuentas, al 45+1’, gol de Gilson Tavares que ponía a Cabo Verde como líder del Grupo B. Del mismo modo, al 50’, Trézéguet empató el marcador, y al 90+3’, Mostafa Mohamed aumentó la ventaja del partido,

Finalmente, este partido se agregó 16 minutos, dónde Cabo Verde aprovechó para empatar el juego al 90+9’, con gol de Silva Teixeira Jr. Hasta el momento hay cuatro invitados a la siguiente ronda: Nigeria, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial y Egipto.

⌚️ FULL-TIME! Two goals in the added time and a very thrilling draw 🤯 #CPVEGY | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/EdcI93ATHY — CAF (@CAF_Online) January 22, 2024

Próximos partidos de la segunda fecha