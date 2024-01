Copa Asiática Qatar 2024: Los anfitriones siguen invictos

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, inició la última fecha de la Copa Asiática con el duelo del Grupo A donde la Selección de Qatar y Tayikistán avanzaron a la siguiente ronda.

La última vuelta del Grupo A, de la Copa Asiática 2024 entre Qatar ante China, un partido donde Qatar sigue de manera invicta en el torneo. Además con la derrota de China que se despide del torneo con un pésimo fútbol y llevando solamente dos puntos del Grupo A.

Pues este juego se jugó en el Estadio Internacional Jalifa, Qatar, donde China se despide del torneo y Qatar espera a su siguiente rival. Un partido muy dominado por los locales, mientras China supo responder al partido pero desafortunadamente no pudo concretar el gol del empate.

Sin embargo, en el primer tiempo fue un partido de pocas emociones y de algunas llegadas a la área chica de ambas selecciones; luego en el segundo tiempo y al minuto 66’, Hassan Al-Haidos, le dio la victoria a su país y se queda como líder del Grupo A.

Por otro lado, en el segundo partido del Grupo A entre Tayikistán ante Líbano, donde Tayikistán se queda como segundo lugar del Grupo A. Mientras que Líbano se queda en el fondo del grupo con tan solo una unidad acompañando a China como una de las peores selecciones.

De esta manera, el partido se jugó en Jassim Bin Hamad, Qatar, donde le aunaron un gol a Líbano al minuto 45+7’, después en el segundo tiempo Bassel Jradi, anotaba para Líbano y se colocaba adelante con la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Como decíamos, al 55’, se va expulsado el libanes Kassem Al Zein, perjudicando a su selección con 10 hombres en el terreno de juego. Efectivamente, al 80’, Parvizdzhon Umarbeyev, le daba el empate y al 90+2’, Nuriddin Khamrokulov le dio el pase a Tayikistán.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇹🇯 Tajikistan 2️⃣-1️⃣ Lebanon 🇱🇧

An action-packed match from the first minute to the last – this game saw goals, VAR interventions and a red card as history was made!

Match Report 🔗 https://t.co/8tqi5N4uDZ#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvLBN pic.twitter.com/6LkA3H4Kfm

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 22, 2024