Listos los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2024

Listo con la fiesta del fútbol africano que arrancó este sábado, la ansiada Copa Africana de Naciones, la Confederación de África de Fútbol (CAF). Pues este torneo se está realizando en Costa de Marfil, uno de los mejores torneos de fútbol internacional del continente africano.

Además promete ser una de las mejores de toda su historia, incluyendo el nivel de sus selecciones, por igualdad y presencia de aficionados, de la misma forma, se cerró la última jornada de la Copa Africana de Naciones del 2024 con el Grupo E y F..

Por otra parte, se definieron los octavos de final de la Copa Africana que comenzará el sábado 27 de enero.

Copa Africana de Naciones 2024: Sudáfrica y Malí sigue con vida

En el partido del Grupo E, entre Sudáfrica ante Túnez, un juego importante para Jalal Qaderi, donde no pudo avanzar en la siguiente ronda. Mientras Sudáfrica avanzó como segundo del Grupo E, y Namibia avanzó como tercero por ser la mejor selección con menos goles en la Copa.

Así pues, este partido se jugó en el Estadio Amadou Gon Coulibaly, Costa de Marfil, un juego que terminó en empate sin goles.

Asimismo, en el segundo partido del Grupo E, con el juego entre Namibia ante Malí, otro partido de pocas emociones sin goles; Como decíamos, en este grupo se definió los duelos para la siguiente ronda donde Malí se queda como líder, después de Sudáfrica y Namibia.

Tanzania no pudo vencer a Marruecos en el Grupo F

Por otra parte, en el partido del Grupo F, entre Tanzania ante RD Congo, un duelo muy complicado para Congo, donde el equipo logró avanzar como segundo del grupo con tres empates y sumando 3 puntos, mientras Tanzania se despide del torneo.

Finalmente, el duelo del Grupo E entre Zambia y Marruecos, donde los marroquíes siguen en plan grande y de manera invicta. Pues bien, el único gol lo realizó Hakim Ziyech, jugador de Galatasaray de Turquía, ya que le dio la victoria a su país.

Próximos partidos