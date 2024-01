Copa Asiática Qatar 2024: Irak líder del Grupo D

Comenzó la ansiada Copa Asiática Qatar de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que se está jugando en Qatar, de esta manera, el fútbol internacional vuelve al medio oriente y más con el regreso de la Copa Asiática 2024.

Pues esta edición del certamen continental estaba planeado llevarse a China del 2023, pero por problemas de pandemia del COVID-19, se tuvo que cancelar. Asimismo, se tuvo que buscar una nueva sede para albergar este torneo y el indicado fue Qatar 2024.

Por otro lado, se inició la última fecha de la Copa Asiática con el duelo del Grupo D, donde la Selección de Irak y Japón, sigue imparable.

La última vuelta del Grupo D, de la Copa Asiática 2024 entre Japón ante Indonesia, un juego para conocer a los nipones. Pues este partido se jugó en el Estadio Al Thumama, Qatar, un partido muy dominado por los nipones desde principio a fin.

Así que, Ayase Ueda marcó un doblete con Japón, el segundo gol fue de vía penal que aprovechó la oportunidad de oro. Luego al 88’, Justin Hubner marca el tercer gol para Japón, mientras que Indonesia lo hizo Sandy Walsh, al 90+1.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇯🇵 Japan 3️⃣-1️⃣ Indonesia 🇮🇩

🎌 Ayase Ueda scored in each half as the four-time champions confirmed their place in the last 16!

Match Report 🔗 https://t.co/TqAAaq9Eby#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JPNvIDN pic.twitter.com/U0ezXBAwuZ

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 24, 2024