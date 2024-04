Taiwán sufrió un terremoto más fuerte en 25 años

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa este de Taiwán el miércoles dejando al menos 9 personas muertas y 800 heridas. Además se sabe que hay hasta 127 personas atrapadas incluyendo 77 dentro de los túneles en las montañas de Jinwen y Qingshui en Hualien.

Este terremoto es el más fuerte que ha sufrido la nación asiática en 25 años, donde su epicentro se situó a unos 18 kilómetros de Hualien. De esta manera, el Centro Sismológico de la Administración Meteorológica taiwanesa ha declarado que puede haber réplicas con magnitud de entre 6,5 a 7.

Así mismo, en las primeras cuatro horas después del terremoto, se habían registrado ya 58 réplicas, dos de ellas por encima de 6.6. Por otro lado, el terremoto ha dejado imágenes de corrimientos de tierras, carreteras, edificios parcialmente derrumbados, casas inclinadas y en precario equilibrio en la ciudad de Hualien.

En la ciudad Hualien, de Taiwán tiene una población de unas 300.000 personas y está cerca del parque nacional de Taroko, un lugar turístico, donde las autoridades han suspendido temporalmente los servicios públicos de transporte en algunas ciudades y de interrumpir las actividades escolares.

Se han reportado cortes de energía e internet en todo el territorio de Taiwán, según el grupo de monitoreo NetBlocks. Luego en los medios estatales de China, comentaron que este terremoto y sus réplicas se sintieron en partes de la provincia de Fujian, China.

Por un lado, la empresa taiwanés de fabricación de chips TSMC, dijo que evacuó algunas de sus fábricas en Hsinchu y al sur del país, ya que el sistema de seguridad sigue funcionando con normalidad, pues está empresa se dedica a la tecnología como Apple y Nvidia.

Rooftop pool water spilled down the side of a high-rise building in New Taipei City as the 7.4-magnitude earthquake shook China's Taiwan on Wednesday. 9 people died and 1,011 people were injured as of 10 p.m., according to the local emergency operation center. pic.twitter.com/S9mtbwN9hc

— People's Daily, China (@PDChina) April 3, 2024