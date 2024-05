Ya sabemos de Stanger Things y su final

El misterio sobre Stanger Things y su final sigue siendo una incógnita sin resolver en Netflix. Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, están decididos a mantener en secreto todos los detalles de esta quinta y última temporada, incluso para el elenco, entre ellos, Maya Hawke, quien interpreta a Robin Buckley.

En una entrevista con People, el reconocido actor Ethan Hawke reveló que su hija Maya se ha mantenido hermética respecto al final de la serie, incluso con él mismo. “Le doy un codazo de vez en cuando para que me cuente algo y ella no suelta prenda. Me dice: ‘Eres un bocazas’. Así que no, ni siquiera con su querido padre”, compartió Hawke.

El blindaje en torno a la producción de Stranger Things parece ser extremadamente estricto, lo que hace que las filtraciones sean prácticamente imposibles. Matt Duffer, uno de los creadores, ha adelantado que esta última temporada será una vuelta a los orígenes de la serie, pero con un enfoque aún más impactante.

Con un regreso a Hawkins y un enfoque similar al de la primera temporada, los fanáticos pueden esperar una conclusión emocionante y épica para las historias de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper. Aunque se plantea la posibilidad de spin-offs, esta quinta temporada marca el fin del viaje para estos queridos personajes.