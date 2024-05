¿”Canelo” Álvarez sobre una posible pelea ante David Benavidez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se involucró con el cartel exhibido por un seguidor, donde lo acusaban de cobarde, y le respondió, mencionando que este reproche proviene desde su enfrentamiento con Gennady Golovkin.

Durante su primera aparición ante los medios en el MGM Grand Resort & Casino en Las Vegas, un aficionado mostró un cartel con la frase “La cobardía no tiene cabida”, haciendo referencia a los 200 millones de dólares que supuestamente pidió el ‘Canelo’ para pelear contra David Benavidez.

Canelo Alvarez asked about his #1 hater again attending his Grand Arrivals today with a sign taunting him about David Benavidez: “Why don’t we just enjoy this fight? Jaime Munguia deserves respect. The fan that had the sign, he’s been resentful since the Gennady Golovkin fight.” pic.twitter.com/GWNLWGKchP

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 30, 2024