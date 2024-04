Xin Jinping y Joe Biden tuvieron una conversación por “gestiones de intereses”

El presidente de China, Xi Jinping y su homólogo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden conversaron por teléfono el martes para “gestionar las tensiones de ambos países”. De esta manera, el objetivo es reforzar la cooperación entre ambos, mejorar el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses y fomentar la inversión extranjera.

Es la primera conversación directa entre los dos dirigentes desde una cumbre celebrada en noviembre en California, marcada por tensiones conflictivas; pues una funcionaria de la Casa Blanca, esta conversación al más alto nivel precede un viaje a China de la secretaría del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Ahora bien, la cadena estatal China CCTV, afirmó que ambos presidentes mantuvieron un “intercambio sincero y profundo” sobre asuntos de interés común. Al mismo tiempo, han buscado puntos en común en cuestiones como los riesgos que plantea la Inteligencia Artificial, el fentanilo y el Conflicto Rusia-Ucrania.

BREAKING: Biden and Xi Jinping discuss Russia-Ukraine war, election security and counternarcotics.@PeterAlexander has the details: pic.twitter.com/21cBQ6nZmB

— MSNBC (@MSNBC) April 2, 2024