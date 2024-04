Cristiano Ronaldo imparable en la Saudí Pro League

Se jugó la Jornada 26 de la Saudí Pro League, donde el Al Hilal sigue de manera invicta y nadie lo puede detener, por otro lado, Cristiano Ronaldo llegó a 900 goles, con su hat tricks, luego de la tremenda goleada del Al-Nassr ante Abha.

Asimismo, como es de costumbre se jugó la jornada 26 con lo mejor del fútbol exótico de Arabia Saudita de la temporada 2023-24. Mientras, en la parte baja de la tabla general se empiezan a definir los equipos que jugarán en la segunda división Saudí.

Así se encuentra al momento la Tabla General de la Saudí Pro League después de 26 Jornadas al momento.

En la Jornada 26 durante esta semana se jugó el partido entre Damac ante Al-Hazm un juego que terminó en empate a cero goles. Mientras Al Raed cayó por la mínima ante Al Khaleej, que continúa sumando tres puntos para evitar la zona de descenso.

Luego en el Clásico de Jeddah entre Al-Ahli Saudí ante Al Ittihad, un duelo que se lo llevó el alemán Matthias Jaissle, después el Al Hilal continua de manera sorprendente al golear a Al-Okhdood Club con una gran exhibición del brasileño Malcom y Salem Al-Dawsari.

Así mismo, el duelo entre Al Feiha que terminó perdiendo en casa ante Al-Wahda, donde el equipo de Feiha se queda estancado en la posición 10. El partido de este día se lo lleva Al-Nassr de Cristiano Ronaldo al golear a Abha con marcador de 8-0.

Además, Cristiano Ronaldo llegó a 29 goles anotados en la Saudí Pro League, también ha convertido en dos partidos consecutivos dos hat tricks.

Mr. hat-trick does it AGAIN 💪 pic.twitter.com/wOmTs6cUyj

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 2, 2024