Cómo hacer el tronco navideño (Bûche de Noël): receta

Hay postres que son mucho más que una simple receta; son el corazón de una celebración, el centro de la mesa y el recuerdo dulce que perdura año tras año. El Tronco de Navidad, conocido por su nombre francés Bûche de Noël, es precisamente eso: una obra de arte comestible que encapsula la magia de la temporada. Su apariencia de tronco rústico cubierto de nieve esconde un interior tierno y cremoso que conquista a todos.

Aunque su aspecto pueda parecer intimidante, la realidad es que con la técnica correcta y un poco de paciencia, aprender cómo hacer el Tronco Navideño (Bûche de Noël) está al alcance de cualquier repostero aficionado. Esta guía definitiva, inspirada en las mejores recetas tradicionales como las de Chocolatísimo y las variantes más golosas, te llevará de la mano paso a paso para que no solo prepares un postre, sino que crees el centro de atención de tu mesa navideña.

Los Pilares del Tronco Navideño Perfecto

Antes de sumergirnos en la receta, es crucial entender sus componentes. Un Bûche de Noël exitoso se apoya en cuatro pilares fundamentales:

Receta Definitiva del Tronco Navideño (Bûche de Noël)

Esta receta combina la estructura clásica con consejos infalibles para garantizar el éxito. Se recomienda empezar el día anterior para que la ganache adquiera la consistencia perfecta.

Dificultad: Media

Tiempo total: Aprox. 1h 30m (más reposo de 24h para la ganache)

Rinde: 10-12 porciones

Ingredientes:

Para la Ganache de Chocolate (Hacer el día anterior):

250 g de chocolate negro de repostería (mínimo 60% cacao

250 ml de nata líquida para montar (35% materia grasa)

50 g de mantequilla sin sal, en pomada (opcional, para más brillo y cremosidad)

Bizcocho Plancha:

4 huevos, separadas las claras de las yemas

120 g de azúcar (dividida en 80g para las claras y 40g para las yemas)

120 g de harina de repostería

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Relleno de Nata y Vainilla:

250 ml de nata líquida para montar (muy fría)

50 g de azúcar glas

1 cucharadita de esencia de vainilla

Almíbar (Opcional pero recomendado):

100 ml de agua

100 g de azúcar

Piel de 1 naranja y 1 rama de canela (opcional)

Instrucciones Paso a Paso:

Primer paso: La Ganache Paciente

Preparar la Ganache: Trocea finamente el chocolate y colócalo en un bol resistente al calor . Calienta la nata en un cazo hasta que esté a punto de hervir. Mezclar: Vierte la nata caliente sobre el chocolate y déjala reposar un minuto sin tocar. Luego, remueve suavemente con una espátula desde el centro hacia afuera hasta obtener una mezcla homogénea y brillante. Si la usas, añade la mantequilla en pomada y mezcla hasta que se integre. El Reposo es Clave: Cubre la ganache con film transparente a piel (tocando la superficie para que no cree costra) y déjala enfriar a temperatura ambiente . Una vez fría, refrigérala un mínimo de 12 horas, idealmente 24. Este paso es crucial para que adquiera una textura untable, similar a la de la Nutella.

Segundo paso: La Magia del Bizcocho y el Montaje

Precalentar y Preparar: Precalienta el horno a 180°C. Forra una bandeja de horno (de unos 30×40 cm) con papel sulfurizado (papel de hornear). Montar las Claras: En un bol grande y limpio, bate las claras con una pizca de sal. Cuando empiecen a espumar, añade los 80g de azúcar poco a poco y sigue batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante. Blanquear las Yemas: En otro bol, bate las yemas con los 40g de azúcar restantes y la vainilla hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen. Integrar con Mimo: Incorpora las yemas batidas al merengue en tres tandas, usando una espátula y con movimientos envolventes de abajo hacia arriba para no perder el aire. Añadir la Harina: Tamiza la harina sobre la mezcla de huevo, también en tres tandas, e intégrala con los mismos movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Hornear: Vierte la masa sobre la bandeja preparada y extiéndela con una espátula para que quede una capa uniforme. Hornea durante 12-15 minutos, o hasta que esté dorado y al tocarlo se sienta esponjoso y elástico. El Secreto Anti-Grietas (El Enrollado en Caliente): Prepara un paño de cocina limpio y espolvoréalo con un poco de azúcar glas. Nada más sacar el bizcocho del horno, voltéalo con cuidado sobre el paño. Retira el papel de hornear con delicadeza. Inmediatamente, enrolla el bizcocho junto con el paño desde el lado más largo. Déjalo enfriar completamente en esta posición. Este paso es el más importante para asegurar que no se rompa al rellenarlo. Preparar el Relleno y el Almíbar: Mientras el bizcocho se enfría, prepara el almíbar (si lo usas) hirviendo el agua, azúcar y aromas durante 5 minutos. Deja enfriar. Monta la nata muy fría con el azúcar glas y la vainilla hasta que forme picos firmes. El Montaje Final: Desenrolla con cuidado el bizcocho ya frío. Pincela toda la superficie interna con el almíbar.

Extiende la nata montada en una capa generosa, dejando un borde de 2 cm sin cubrir para que no se salga al enrollar.

Vuelve a enrollar el bizcocho, esta vez sin el paño, apretando suavemente para que quede compacto.

Corta uno de los extremos del rollo en diagonal. Coloca el tronco en tu bandeja de servir y “pega” el trozo cortado en un lateral o en la parte superior con un poco de ganache para simular una rama cortada. La Decoración Rústica: Saca la ganache de la nevera (si está muy dura, déjala atemperar unos minutos). Cubre todo el exterior del tronco y la rama con una capa generosa. Con los dientes de un tenedor, dibuja líneas y surcos a lo largo para imitar la corteza de un árbol. El Toque Final: Espolvorea un poco de azúcar glas por encima para simular nieve. Puedes decorar con frutos rojos, ramitas de romero o figuritas navideñas. Refrigera hasta el momento de servir.

Variación irresistible: El Tronco de Navidad Tiramisú

Si quieres darle un giro, inspírate en la segunda receta y crea un relleno de mascarpone.

Para el Relleno: Sustituye la nata por una mezcla de 250g de queso mascarpone, 3 yemas de huevo batidas con 100g de azúcar glas, y 250ml de nata montada. Añade 6g de gelatina hidratada para mayor estabilidad.

Para el Almíbar: Utiliza 300ml de café fuerte mezclado con un chorrito de tu licor preferido (Amaretto, Marsala o ron).

Este postre no es solo una receta, es una tradición, un proyecto para compartir y el broche de oro para cualquier menú festivo. Acompáñalo con un buen café o una infusión especiada y disfruta del sabor de la Navidad hecha en casa. ¡Felices fiestas y feliz horneado!

