Chilhuacle, el chile mexicano más rico del mundo

En las tierras altas de Oaxaca, donde la neblina besa los cafetales y el tiempo parece caminar al ritmo de la milpa, nace el chile chilhuacle, una de las joyas gastronómicas más valiosas del mundo.

Su nombre proviene del náhuatl chilli (chile) y huacle (ancestro o viejo), y su sabor, dicen los que lo cultivan, es tan profundo como su historia.

No es exageración decir que este chile —casi secreto fuera de México— ha sido llamado por chefs y expertos internacionales “el chile más rico del mundo”.

Su aroma es intenso y elegante, con notas que recuerdan al cacao, la nuez y el humo de leña. Su sabor es una sinfonía entre lo dulce, lo terroso y lo picante suave. Pero más allá de su perfil gourmet, el chilhuacle es símbolo de una lucha: la de preservar los sabores y saberes que definen la identidad mexicana.

Un chile que no se vende, se hereda

“El chilhuacle no se planta, se cuida como un hijo”, dice doña Carmen García, campesina de San Juan Bautista Cuicatlán, donde este chile ha sido cultivado por generaciones. En su parcela, cada planta es tratada como un legado. “Mi abuelo decía que este chile era sagrado, que sin él no hay mole negro verdadero”.

Y es que el chilhuacle negro es el corazón del famoso mole oaxaqueño, ese platillo que representa la complejidad cultural y culinaria de México. El chile, con su sabor profundo y su textura sedosa al secarse, da vida a uno de los guisos más elaborados del país.

Pero su cultivo no es sencillo. Necesita microclimas específicos, sombra natural, y mucha paciencia. Se siembra una vez al año, y las cosechas son pequeñas. Su escasez y delicadeza han elevado su precio a niveles insólitos: hasta 3,500 pesos por kilo (más de 200 dólares) en mercados especializados. Aun así, los productores insisten en sembrarlo, no por ganancia, sino por convicción.

De Oaxaca al mundo… con cuidado

Chefs de renombre como Enrique Olvera y Martha Ortiz han llevado el chilhuacle a cocinas internacionales, elevándolo a las alturas de la alta gastronomía. “No hay otro chile como este en el mundo”, dijo Olvera en una entrevista. “Es México en su forma más pura y compleja”.

A pesar de su creciente fama, el chilhuacle aún está lejos del cultivo industrial. Su fragilidad, tanto física como cultural, lo hace difícil de escalar. Pero quizás ese sea su mayor tesoro: sigue siendo un chile de familias, de fogones humildes, de fiestas patronales y manos arrugadas que lo limpian con amor.

¿Un futuro incierto?

El cambio climático, la migración rural y la falta de apoyos al campo han hecho que cada año menos personas siembren el chilhuacle. Algunos temen que, sin intervención, esta variedad podría desaparecer. “Ya casi nadie quiere sembrarlo, es muy delicado y los jóvenes prefieren irse al norte”, lamenta don Eusebio, agricultor de Tecomavaca.

Aun así, hay esperanza. Organizaciones locales y cocineros tradicionales están trabajando para protegerlo, promover su consumo responsable y pagar un precio justo a los productores.

Un sabor que cuenta historias

En cada mordida de un mole negro bien hecho, hay siglos de historia, resistencia y amor al campo. El chile chilhuacle no es solo el más sabroso del mundo: es una prueba viva de que México, en su cocina, guarda una memoria que no debe olvidarse.

Porque el chile más rico del mundo no está en un catálogo gourmet: está en Oaxaca, colgando del techo de una cocina campesina, esperando ser molido en metate por manos que saben que lo que alimenta no es solo el sabor, sino la historia.