El nuevo Audi Q3 se reinventa: más grande, más digital y con hasta 120 km de autonomía eléctrica

Audi ha presentado la tercera generación de uno de sus modelos más exitosos, el nuevo Audi Q3. Con más de 2 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia, este SUV premium se renueva por completo para marcar tendencia en 2025. Apuesta por un diseño más refinado, un interior completamente digitalizado y una ambiciosa gama de motorizaciones que incluye opciones de combustión, híbridas ligeras e híbridas enchufables.

Un SUV más grande y con un diseño imponente

Construido sobre la exitosa plataforma MQB EVO del grupo alemán, el nuevo Audi Q3 crece en dimensiones, alcanzando los 4,53 metros de largo. Este aumento de tamaño se traduce en un interior más espacioso y confortable, sin sacrificar la agilidad que lo caracteriza. La estética exterior también se ha modernizado, con una parrilla Singleframe más ancha, faros afilados y una llamativa franja luminosa en la zaga que le otorga un carácter único.

Interior: un escenario digital centrado en el conductor

El cambio más revolucionario se encuentra en el habitáculo. Audi ha creado lo que denomina un “escenario digital” (Digital Stage) que transforma por completo la experiencia de conducción. El interior está presidido por dos pantallas de gran tamaño:

Una pantalla panorámica de 11,9 pulgadas para la instrumentación digital ( Audi Virtual Cockpit Plus ).

). Una pantalla táctil MMI de 12,8 pulgadas con diseño curvo y orientada hacia el conductor.

Una de las novedades más funcionales es la reubicación de la palanca de cambios, que ahora se encuentra en la columna de la dirección. Esta decisión libera un valioso espacio en la consola central, que ahora cuenta con compartimentos más grandes y una base de carga inalámbrica para smartphones. Además, el sistema de infoentretenimiento se basa en Android Automotive OS e integra un asistente de voz con inteligencia artificial que funciona sin necesidad de conectar un teléfono.

Innovación en iluminación: faros Matrix LED y OLED

La tecnología de iluminación del nuevo Audi Q3 es uno de sus puntos más fuertes. Los faros delanteros Matrix LED están compuestos por 23 segmentos que pueden cambiar su diseño y adaptar el haz de luz a las condiciones del tráfico, el clima o el tipo de vía. La iluminación trasera, por su parte, utiliza tecnología OLED digital, creando una firma lumínica inconfundible que cubre todo el ancho del vehículo.

Motorizaciones para todas las necesidades: etiquetas C, ECO y CERO

La gama de motores del nuevo Audi Q3 está diseñada para adaptarse a cualquier necesidad, ofreciendo opciones con etiquetas C, ECO y CERO de la DGT. La gran novedad es la versión e-Hybrid, un híbrido enchufable que combina un motor de gasolina 1.5 TFSI con un motor eléctrico, ofreciendo una impresionante autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 120 kilómetros.

Además, se mantienen las versiones de combustión:

Un motor TFSI de gasolina de 150 CV con hibridación ligera (etiqueta ECO).

de gasolina de 150 CV con hibridación ligera (etiqueta ECO). Un motor TDI diésel de 150 CV (etiqueta C).

El precio de partida para las versiones de 150 CV será de 46.590 euros. Con esta renovación integral, el nuevo Audi Q3 no solo busca mantener su posición como líder del segmento, sino redefinir lo que se espera de un SUV compacto premium.