Cena Patrimonio 2025, Querétaro “cocina” la gran experiencia gastronómica

Querétaro cocina la Cena Patrimonio 2025, una experiencia gastronómica única que rendirá homenaje a la riqueza viva y que invitará a viajar por la cocina queretana, misma que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible en 2012.

La titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, informó en rueda de prensa que la Cena Patrimonio se llevará a cabo el 21 de agosto próximo en la Hacienda Jofre.

Será una noche sabrosa

“Será una noche para saborear nuestra historia y descubrir la diversidad de nuestra tierra, en un evento que será posible gracias a un esfuerzo compartido entre cocineras tradicionales, chefs, restaurantes y expertos certificados en cocina queretana”, explicó.

La funcionaria puso de manifiesto que la coordinación estará a cargo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana, pionero en la salvaguarda de las tradiciones culinarias de la entidad.

López Birlain sostuvo que la gastronomía es cultura, es paz, es unión y es un camino para fortalecer el tejido social, e hizo un reconocimiento a las cocineras tradicionales de la entidad, quienes con sus manos y saberes ponen en alto el nombre de Querétaro.

También aseguró que la Secretaría de Cultura busca proteger las raíces de Querétaro para que su identidad siga viva y se fortalezca, por lo que la dependencia seguirá trabajando y procurando alianzas estratégicas para que la herencia gastronómica del estado no sólo se preserve, sino que se disfrute y se comparta con el mundo.

Profesionalizar a las cocineras

La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, destacó a su vez la importancia de profesionalizar a las cocineras tradicionales, en virtud de que la gastronomía se ha convertido en un factor importante para atraer a más turistas a la capital y a todo el estado.

Durante la Cena Patrimonio 2025, los asistentes degustarán 19 muestras gastronómicas y los fondos obtenidos se destinarán a la certificación de 12 cocineras tradicionales de diversos municipios de l estado de Querétaro.

Muestras gastronómicas

La presidenta del Conservatorio, Cathia Huerta Arellano, dijo que la cena del día 21, más que un evento social, repres enta una importante acción para salvaguardar el patrimonio vivo del estado.

Indicó que los boletos tendrán un costo de mil 200 pesos y pueden adquirirse en las páginas electrónicas de las secretarías estatales de Cultura y Turismo, de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, del Conservatorio de Cultura Gastronómica de Querétaro y de la Universidad Instituto Gastronómico de Estudios Superiores.

Zacahuil

Cabe mencionar que durante la conferencia de prensa, los representantes de los medios de comunicación degustaron zacahuil, un platillo de origen huasteco elaborado a base de masa de maíz martajada, especias, carne y diversos chiles, envuelto en hoja de plátano y cocido a fuego lento en horno de tierra o de leña.

El zacahuil es un platillo que alimenta a aproximadamente 50 comensales y es elaborado básicamente para bodas, aniversarios o funerales de la región huasteca.