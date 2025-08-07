Chayote, un alimento con extraordinarias propiedades curativas

En muchos hogares de México y América Latina, el chayote aparece en los guisos más cotidianos, pero lo que para muchos es solo un acompañante sin pretensiones, esconde una serie de propiedades curativas que están volviendo a ponerlo en el centro de la conversación sobre salud natural.

Cocido con caldillo de jitomate, en calabacitas con elote, o simplemente hervido con sal es delicioso el chayote, cuyo nombre científico es Sechium edule, pero para las abuelas y curanderos, siempre ha sido “el vegetal que limpia por dentro”.

Un aliado para el corazón y la presión arterial

El chayote contiene potasio, un mineral clave para mantener la presión arterial bajo control. Personas con hipertensión han encontrado en este alimento un apoyo natural, y no es solo creencia popular: estudios científicos han demostrado que su consumo regular puede ayudar a regular la presión, sin efectos secundarios.

Además, es bajo en sodio y casi no tiene grasa. Ideal para quienes buscan cuidar su sistema cardiovascular sin renunciar al sabor.

El diurético que viene del campo

Uno de los usos más antiguos del chayote en la medicina tradicional es como diurético. Quienes sufren de retención de líquidos o enfermedades renales lo utilizan como un remedio natural para ayudar a los riñones a trabajar mejor.

“Mi abuela siempre me hacía un té con las hojas de chayote cuando me hinchaban los pies”, cuenta Clara Hernández, de Puebla. Me lo tomaba caliente y en pocas horas ya me sentía más ligera”. Aunque anecdótico, este tipo de testimonio se repite en todo el país, generación tras generación.

Para diabéticos y quienes buscan bajar de peso

Con un índice glucémico muy bajo, el chayote es un excelente alimento para personas con diabetes. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre sin provocar picos peligrosos.

Y para quienes buscan bajar de peso, este vegetal es un aliado silencioso: es alto en fibra, saciante, y apenas contiene calorías. Su textura firme lo hace versátil en la cocina, sustituyendo pastas o papas en muchas recetas.

De la cocina a la botica natural

No solo el fruto tiene beneficios. Las hojas, las raíces e incluso la semilla del chayote se usan en infusiones y preparados medicinales. Algunas comunidades indígenas lo emplean para tratar afecciones de la piel, úlceras, y hasta para fortalecer el cabello.

La medicina moderna apenas comienza a estudiar a fondo todas sus propiedades, pero los pueblos originarios ya lo sabían: el chayote no solo alimenta, también cura.

Una planta noble que merece más reconocimiento

Quizá ha llegado el momento de mirar al chayote con otros ojos. Detrás de su cáscara verde y sus espinas (en algunas variedades), se encuentra un alimento completo, generoso, y profundamente conectado con la cultura y la salud de nuestros pueblos.

La próxima vez que lo veas en el mercado, no lo pases por alto. Podrías estar ante un verdadero botiquín natural, disfrazado de verdura sencilla.