Quedaron definidos los Cuartos de Final de la Champions League, tras realizarse el sorteo en Nyon (Suiza) y conocer al nuevo campeón de esta temporada. Así mismo, los equipos que lograron avanzar a la siguiente ronda son Real Madrid, Manchester City, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Barcelona y PSG.

De esta manera, se conocen oficialmente los cruces de los rivales en la próxima fase de la Liga de Campeones 2023-24; aún así, esta etapa de juegos será vibrante donde el Real Madrid se medirá al actual campeón de la pasada temporada Manchester City.

Además, la Gran Final será en el Estadio de Wembley en Inglaterra, el próximo 1 de junio del 2024 en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México.

