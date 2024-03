Champions Cup 2024 entre la Liga MX, MLS y la Liga de Costa Rica

Listo los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024, tras unos emocionantes octavos de final, con los equipos de la Concacaf. Pues bien, a estas instancias de cuartos quedan cuatro equipos de Liga MX, tres de la Major League Soccer (MLS) y una de Liga Costa Rica.

Esta serie que se lleva los reflectores es el Inter Miami que enfrentará al Monterrey, donde el juego de vuelta será en México, por primera vez Lionel Messi estará presente en el territorio mexicano cuando cerrará en la Sultana del Norte el próximo 10 de abril.

Así quedó los horarios de los Cuartos de Final de la Champions Cup 2024.

