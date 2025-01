Beyond: Two Souls se convertirá en serie de televisión

Se ha confirmado que el videojuego Beyond: Two Souls se convertirá en una serie de televisión.

¿Quién la va a producir?

El medio especializado Deadline Hollywood confirmó que Elliot Page, a través de su casa productora Pageboy Productions adquirió los derechos para hacerla una serie de TV.

Esta adaptación aún está en sus primeros pasos de pre-producción, aunque pretende explorar una narrativa no lineal siguiendo los personajes y trama del juego.

¿De que trata el videojuego?

Beyond: Two Souls, desarrollado por el estudio francés Quantic Dream que fue lanzado en 2013, trata de Jodie Holmes, una joven con poderes sobrenaturales que termina envuelta en una red de conspiraciones gubernamentales y fuerzas más allá de los normal, Holmes, desde niña, tiene una conexión particular con una entidad llamada Aiden, la cual es de gran relevancia en toda la historia.

Si quieres jugar al juego, puedes jugarlo en las siguientes consolas: PS3, PS4 y en una PC con Windows.

Hasta el momento, Pageboy Productions no ha dado más información sobre el cast que protagonizará la serie, ni tampoco sobre si estará destinada para alguna plataforma de streaming.

Otras series basadas en videojuegos

No es la primer serie basada en videojuegos, con esta sería la tercera incluyendo The Last of Us que está en la plataforma Max y Twisted Metal que en Estados Unidos está en la plataforma Peacock mientras que en Latinoamérica está en Max.

Conclusión

La adaptación de Beyond: Two Souls a una serie de televisión representa una gran oportunidad para expandir la historia del videojuego y llegar a una audiencia más amplia. Con Elliot Page y su productora Pageboy Productions al mando, el proyecto promete mantenerse fiel a la compleja narrativa original, explorando temas de lo sobrenatural y el espionaje gubernamental. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el elenco o la plataforma de transmisión, la serie tiene el potencial de ser una propuesta innovadora dentro del creciente universo de adaptaciones de videojuegos.

