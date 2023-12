Últimamente muchos juegos tratan de dar un salto del mundo de los videojuegos a la pantalla grande o como mínimo a la televisión. Lo hemos podido ver con The Last of Us, Super Mario, Sonic e Uncharte. Al ver el triunfo de estas franquicias, más desarrolladoras de juegos buscan unirse con algún estudio de cine o empresa de streaming para dar ese salto. Por eso les contaremos de uno de los más recientes casos, Bendy a la pantalla grande.

Bendy and the Ink Machine

Bendy and the Ink Machine, también conocido como Bendy, es un juego de terror y supervivencia en primera persona, desarrollado y publicado por Joey Drew Studios. Fue lanzado el 10 de febrero de 2017 con su primer capítulo, y tuvo su lanzamiento completo en octubre de 2018.

Está ambientado en 1930, este juego sigue a Henry Stein un animador jubilado. Tras recibir una invitación de su antiguo jefe, regresa a su viejo estudio de animación. Poco después de ingresar se da cuenta de que ha entrado a una pesadilla de dibujos animados. Estos han cobrado vida gracias a una extraña máquina de tinta.

Mientras nuestro personaje recorre el estudio de animación, se irá dando cuenta que su antiguo jefe participaba en extrañas prácticas o ritos, mientras creaba la máquina de tinta. Luego de reparar esta máquina, Henry es atacado por Bendy, la mascota del estudio convertida en un monstruo demonio.

Siguiendo la línea de Five Nights at Freddy’s, videojuego de terror, llegó el momento de que Bendy llegue a la pantalla grande. La cuenta oficial del videojuego en la red social X, antes llamada Twitter, ha dejado el siguiente comunicado: “Bendy llegará a la gran pantalla” y una imagen que incluye el logo de Radar Pictures. Además de eso, no tenemos más información, ni siquiera una fecha aproximada de estreno.

Otras adaptaciones

Aprovechando la temática de videojuegos que dan el salto al cine o a la tv, Alternativo.mx te dejará una lista de juegos que ya han hecho esto o están próximos a hacerlo. Para que disfrutes de una gran variedad de adaptaciones.

Las que te recomendamos por el momento son: Halo, The Witcher, Super Mario, Sonic, Uncharted, Cuphead, Gran Turimos, Castlecania y Five Nights at Freddy’s.

También te sugerimos estar a la espera de otras futuras adaptaciones como: Fallout, Warhammer 40,000, Borderlands, Minecraft, The Legend of Zelda y Ghost of Tsushima.

Para estar al tanto de más noticias síguenos por Alternativo.mx