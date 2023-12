Queda menos de una semana para comenzar el 2024, año nuevo, vida nueva. Pero, antes de comenzar todo lo nuevo, hay que aprovechar lo bueno que nos dejó este año. Por eso les traigo los imperdibles del 2023, para finalizar con toda la actitud estos últimos días y para iniciar con fuerza los próximos.

Hoy traemos tres recomendaciones, un poco de todo: un anime, una serie, un videojuego. De todo para todos los gustos. Tenemos segundas temporadas, estrenos y remakes del 2023.

Anime

Dr. Stone

Doctor Stone/Dr. Stone, es un manga de ficción post-apocalíptico, en el cual un aura verde petrifica a toda la población del mundo, excepto, a unos cuantos astronautas que se encontraban en el espacio.

Este anime cuenta la historia de Senku y otras cuantas personas que despiertan muchos años después. Buscan la forma de revertir la petrificación de la mayor cantidad de personas posibles y así reconstruir la sociedad.

Es un anime con temática científica, entonces es una oportunidad de divertirte y aprender algunas cosas de ciencia. Este año salió su segunda temporada y ha revelado al verdadero villano de esta historia.

Videojuego

Biohazard RE:4

Es un videojuego de acción y aventura de disparos en tercera persona. Este pertenece al subgénero de supervivencia y terror. Narra la historia de León S. Kennedy seis años después de lo acontecido en Raccon City.

Se convierte en un agente del gobierno de los Estados Unidos y es enviado a una lejana y despoblada zona de España, con la intención de salvar a la hija del presidente. Tendrá que enfrentarse nuevamente a los zombis y sus nuevas mutaciones.

Serie

Gen V

Gen V o The Boys: Gen V es una serie de televisión de superhéroes lanzada en el 2023 por Amazon Prime Video. Es un spin-off de la serie de televisión The Boys. Un grupo de superhéroes adultos jóvenes, también conocidos como “sups”, son probados en desafíos reales en la Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad de Godolkin, dirigida por Vought International.

Sea que conozcan o no la serie principal The Boys, debo decirles que los superhéroes en este mundo no son lo que solemos conocer. Podremos disfrutar de una serie cargada de sátiras a los comics de este estilo. ¿Cómo crees que serían los superhéroes en el mundo real?

