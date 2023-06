Los puntos de reunión para aquellos que tenemos un gusto por “raro” se vuelven cada vez más frecuentes en cualquier punto de la ciudad, no solo en está sino en ya varios otros Estados donde pasarla bien al lado de personas que comparten tus mismas aficiones vuelve agradable una tarde de fin de semana y está vez fue en el Bazar Geek.

Bazar Geek, una continua experiencia

Este pasado fin de semana se llevo a cabo la tercera edición del Bazar Geek Qro. Ubicado en Luis Pasteur Sur #32. Ahí mismo donde encontramos el Museo de Bichos, nuevamente recibió a una buena cantidad de puestos dedicado a la venta de artículos del entorno freaky y a gente deseosa que ansiaba comprar alguna nueva pieza de funko, algún videojuego, uno nuevo volumen de un manga o comic o simplemente pasa un rato entretenido al lado de amigos y gente divertida.

Los días 10 y 11 tuvieron expositores desde ilustradores independientes como artesanos 100% queretanos que encontraron su oportunidad de dar a conocer su trabajo con artículos muy variados que solamente podrías encontrar en un sitio como lo ha sido el Bazar Geek.

Aretes y joyería, camisas, calcomanías, llaveros, dulces asiáticos, posters y videojuegos fueron de lo más adquirido para los asistentes, aunque no dudo que hubo quienes pudieron darse el lujo de llevase a casa peluches, videojuegos, DVD’s, comics especiales y figuras de colección pues oportunidades en esas ofertas no se ven con frecuencia.

El ambiente estuvo acompañado de la banda de covers beamline que toco una playlist de los openings más amados por los otakus, tanto en japonés como en español . Bazar Geek también dedico espacios para que artistas digitales plenamente talentosos asistieran y pudieran vender mercancía como stickers, photocards y llaveros holográficos hechos totalmente por ellos con sus estilos únicos de dibujo que fascinaba a todos dentro de sus perfiles en redes.

Cosplay en Bazar Geek

Otra de las experiencias que no pueden faltar en un evento así es la presencia de los cosplayers y es que aun con las temperaturas altas que tuvimos estos días no fue impedimento para aquellos que logran traer a esta realidad a los personajes más queridos de animes, videojuegos y comic´s

Y es que además se tuvo de invitados a varios cosplayers más profesionales como Ed Strifer, Wendy Nova, Kaiba Hylian, Daymich, Seiki Joseph y varios más que se dieron cita en el Bazar Geek para acompañar y que muchos de los asistentes se tomaran fotos con estos dedicados artistas.

Otra de las actividades que se tuvo fue que en ambos días hubo concurso de cosplay, en donde los participantes debían esforzarse para mostrar que tan bien lograron representar a su personaje, calificando el vestuario, accesorios que tuviera el cosplay, maquillaje usado y la actitud con la que se recrea al personaje además de un performance que duraba 3 minutos máximo.

Ahí varios se dedicaron a dejar su mejor interpretación que fascino tanto a los jueces y al público. Donde los primeros lugares de ambos días recibieron una medalla y un reconocimiento por su participación. Además el domingo se tuvo 3 grupales después del concurso (un grupal donde varios cosplayers eligen un programa en especifico para ir de un personaje distinto) Aquí el primer grupal y más grande fue el del videojuego de fantasía Genshin Impact, donde tuvimos la presencia de personajes como Venti, Shogun Raiden, Amber, Arataki Itto, Diluc, Gorou, Scaramouche, Kazuha, Zhongli y varios más que dedicaron su tiempo en recrear vestimentas bastante complicadas.

El segundo grupal fue del anime One Piece, donde tuvimos a los personajes de Luffy, Law, Shanks, Sanji, Chopper y Boa Hankcok donde verdaderamente creías estar viendo a los personajes salidos de la pantalla, el tercero y el ultimo aprovecho el hype de la reciente película Spiderman; Across the Spiderverse, donde tuvimos a un Miguel O ´Hara y varios spidervenoms. Si bien estos fueron más pequeños no se pierde la fantasía que por un momento se crea al ver a personas muy dedicadas y talentosas.

Este Bazar Geek tuvo una buena asistencia y mucho apoyo de parte de todos además, llevándose a cabo de una forma tranquila por lo que esperamos pronto saber del siguiente evento igual donde servirá para buscar muchos artículos geniales.