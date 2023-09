Han pasado varios días desde el estreno del intrigante y esperada producción live-action de One Piece, increíble y extensa historia creada por el mangaka Eiichiro Oda ¡hace 26 años! cuya versión del anime también es de los más vistos al rededor del mundo.

Actualmente cuenta con ya con su primera temporada en acción viva dentro de la plataforma en streaming de Netflix causó un furor en todos los países a pesar de que siempre hubo mucha inseguridad por parte del fandom pero todo eso fue movido y ahora es de las mejores producciones de la plataforma. ¿Qué más hay detrás de todo esto?

Zarpando hacia un sueño.

Como todos ya habrán sabido, esta muy peculiar historia. Habla de un mundo donde el mar es mucho más grande y en sus aguas eran custodiadas por una enorme cantidad de piratas, uno de ellos y el más poderosos; Gold D. Roger, conocido como el Rey de los Piratas está a punto de morir ejecutado por la Marina, aquella representación de un gobierno “justo” y correcto. Sin embargo antes de morir uno de los presentes le pregunta a Roger por su aclamado tesoro, el One Piece, el más grande todos y este les dice a los demás que si tanto lo quieren se lancen a las aguas. Iniciando la mayor búsqueda por aquellos piratas de pequeñas tripulaciones.

Años más tarde es donde conocemos a nuestro simpático protagonista, Monkey D. Luffy, un chico algo descuidado pero muy entusiasta a la hora de zarpar como pude en el gran océano e iniciar su búsqueda por el One Piece, pues él quiere ser el siguiente Rey de los Piratas. Y es así como vamos conociendo estás locas aventuras de Luffy quien buscara el aclamado tesoro, al mismo tiempo que crea su propia tripulación.

Una historia que para muchos es de los mejores mangas, pues siempre demuestra que la idea de seguir tu mayor objetivo en la vida nunca debe hacerse a un lado, que nunca escuches los comentarios negativos y que mejor rodéate de aquellos nakamas igual de locos que tu y que igualmente siempre te apoyaran.

Live-Action de One Piece, no era buena señal… ¿o si?

El 2020, un año que como todos recordamos, fue noticia mala tras otra y justo en ese tiempo se escucho por primera vez que habría una producción live-action de un anime. La incertidumbre era bastante turbia ya que estaría a cargo de Netflix, ese anime era One Piece.

Vaya que muchos son los que han visto esta historia que hasta este momento, ¡son 1076 capítulos de anime y tan solo en el manga son 1100!. Éramos muchos, aunque conocíamos la historia, no estábamos tan locos como para empezar a ver 20 años de trabajo en un corto tiempo. La mala racha de hacer live-actions de anime está muy a flote, aun este tiempo y más si la producción es estadounidense nadie se fía de eso.

Producciones como Dragon Ball, la primera película de Avatar la leyenda de Aang, Death Note de Netflix y la reciente pero ya olvidada película de Caballeros del Zodiaco, no son un buen historial, era obvio que los nakamas de todo el mundo se sintieran inseguros al respecto. (existen muchas más live-actions de animes, pero esos son japoneses)

Desde la pre-producción hasta que llegaron los primeros promocionales, fueron 4 años en que se tuvo a escondidas tal hecho y fue hasta que se supo que este proyecto podría ir viento en popa cuando se supo que el mismo Oda-sensei, autor del manga, había elegido a cada miembro del cast, entonces One Piece tendría esperanza.

Rumbo al One Piece de netflix

El tiempo fue pasando y no había tanta información acerca de la producción, los comentarios apuntaban a que sería mala idea y que dañaría un anime tan bueno como lo es One Piece, sin embargo se supo que Oda-sensei se mantenía muy involucrado, no solo en el cast sino en toda la producción, el guion, la edición, escenas y demás no podían pasar sin que Oda lo aprobara, incluso hubo capítulos que se tuvieron que rehacer para que estuviera de acuerdo.

Hecho que ayudo mucho para que los malos comentarios poco a poco fueran disminuyendo. En Oda confió, decían muchos. Fue así como en Junio de este año al fin habíamos recibido el primer teaser… un teaser que de verdad había traído aquel mundo fantasioso y extraño a la realidad y fue suficiente para que muchos ya quisieran verlo.

Para esos días, Netflix verdaderamente se dedico a trabajar la publicidad en cada rincón, solo así el día del estreno podría asegurar un buen rating en su plataforma, las siguientes semanas era un ir y venir de anuncios, sobre todo un trabajo que cayó en manos de los protagonistas quienes no dejaban de compartir sus momentos detrás de cámaras en cuanto tuvieron permiso.

La emoción de Emily Rudd en participar en la producción de sus animes más queridos se reflejaba en su rostro, la dedicación de Taz Skylar al mostrar su entrenamiento físico para pelear al igual que Sanji como en cocina que hasta se volvió chef de la producción le permitieron ganarse los corazones de muchas y muchos, Arata Manckenyu quien por cierto tiene un historial en producciones live-action en Japón con otros animes (a excepción de Caballeros del Zodiaco) juro y demostró en honrar la valía de Zoro, mientras que Jacob Romero supo como personificar a alguien tan divertido pero leal como lo es Ussop.

Todos ellos junto con la simpatía del joven actor mexicano, Iñaki Godoy quien fue la cereza del pastel. Su alegría, energía y positivismo eran contagiosos sin duda estabas viendo a Luffy de carne y hueso.

Cada uno de estos actores, concuerda mucho con una lista donde el autor muestra a que nacionalidad de nuestro pertenecería cada personaje (ya que como dije, el mundo de One Piece es diferente)

Tu eres Luffy

Cuando se trata del protagonista, hablamos de algo muy difícil de lograr, es encontrar a alguien con cualidades y aptitudes que no parecen reales y el caso de Luffy era algo con mucho peso para cualquiera.

Pero el hecho de que el mismo Oda le otorgara un sombrero porque lo hizo reír y vio ese personaje que marco en papel y tinta cobrara vida con solo ver a Iñaki, que la voz quien da vida a Luffy en su versión original también lo sintiera más cercano a su propio personaje indicaba que aquella elección habría valido la pena.

Incluso ahora una vez que se ha visto por completo la serie, es un poco imposible no volverse a sentir identificado con el personaje o por lo menos simpatizar con él, vaya que al rededor del mundo el trabajo de Iñaki dio más frutos que la que se comió. “GOMA GOMA”

…Claro que hubo cambios…

El 31 de agosto sería la prueba final, todo el esfuerzo se definiría en el estreno. Los nakamas más fieles de One Piece, que han seguido la historia desde su primera transmisión en televisión como los que con esfuerzos lograban conseguir el manga en aquellos tiempo donde el internet aun no era confiable eran los primeros en dar el visto bueno (y vaya muchos que prefirieron ver el estreno desde la madrugada e ir desvelados a la chamba en la mañana).

One Piece es un anime que se estrenó en 1999 por lo que tiene una gran cantidad de arcos argumentales, ¿Qué tanto íbamos a ver de la historia? Pues bien, con 8 capítulos en está primera temporada, se logro resumir los primeros 44 episodios! Por lo que hubo muchos datos que se quitaron y otros que hasta se tuvieron que adelantar.

Tan solo el hecho de que Nami se uniera desde un inicio con Luffy y Zoro fue lo primero, que se notara que el hombre pez Arlong era el villano también. La mayor aparición de Koby, Helmeppo, Garp y el resto de la marina en pantalla es algo que no se ve hasta muy avanzada la trama dentro del anime, pero recuerda en parte a las mini-historias que acompañan los capítulos en el manga.

Sin mencionar que mientras veías los capítulos, muchos fans pudieron identificar varios de los openings convertidos en soundtracks.

Vaya sorpresa, fue del agrado de muchos, no solo en América, sino en todo el mundo. Batiendo récords como estar en el puesto número 1 del top 10 de 84 países (contando Japón) ser de las pocas producciones que obtienen una calificación del 96% en Rotten Tomatoes y el primero en la lista de IMDb, entre muchos más, pues el Rey de los Piratas, destrono a la producciones de netflix como Merlina y Stranger Things.

Eso sin mencionar la cantidad de nuevos fans que para no tener que esperar en esta segunda temporada, retomaron la historia en el anime, aunque otros mejor esperan a que Netflix lo haga de nuevo.

Segunda temporada de One Piece a la vista?!

Hablando de una segunda temporada, ya a la siguiente semana era obvio que esto fue uno de los mayores proyectos hecho por Netflix, sin mencionar el más caro (130 millones en total)

Los nuevos fans querían más pero no están dispuestos a ver una serie que lleva más de 1000 episodios y leer el manga tampoco es opcional así que esperar a una segunda temporada es mucho más viable, siempre y cuando no se tarden demasiado porque a diferencia del anime, los personajes si crecen.

Para los fans, han presenciado una historia por 26 años pero dentro de la trama ¡apenas han pasado 3 años desde que Luffy inicio su aventura! Por lo que los personajes aun se ven jóvenes cuando a diferencia de los actores se notaría mucho el cambio.

En caso de que pronto se confirme la siguiente temporada, está puede abarcar de los capítulos 48 a 130 del anime, dando entender que la tripulación llegaría hasta Arabasta, implicando más personajes, uno de ellos siendo el pequeño doctor Chopper. Sin mencionar a otros personajes secundarios respectivos a los arcos que van en ese lapso.

Incluso muchos han comentado que les gustaría ver a la mismísima actriz ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis en el personaje de la doctora Kureha (quien de hecho conoce el anime gracias a su hija) cosa que hace tiempo menciono que si Netflix la consideraba ella aceptaría y algunos mencionan al actor español Javier Botet, maestro en caracterizar personajes un tanto terroríficos para interpretar al esqueleto cantante, Brook.

Fans de 'One Piece' señalan a Netflix un actor español para hacer del personaje más loco de la serie y éste acepta el reto. 💫⁦@eledelara⁩ gracias por la liada 😘 https://t.co/eWENsSvqjY — Javier Botet (@jbotet) September 6, 2023

Y seguramente ya muchos están empezando a hacer su propio fan-cast, por lo que si Netflix vuelve a ponerse las pilas y cuenta nuevamente con la supervisión de Oda, puede que haya muchas temporadas más.

Definitivamente, este proyecto ha sido de los más ambiciosos dentro de una plataforma, pero verdaderamente las ganas de traer una nueva forma de crear contenido y juntar tanto a fans como nuevos, lo volvió uno de los mejores que se ha tenido a la fecha y hasta yo admito que quiero conocer más del mundo de One Piece.

Esto es una ADAPTACIÓN de la historia, ósea era obvio que mucho se cambiaría y si aun hay quienes dicen que no fue un buen trabajo… Recuérdales que el mismo Oda-sensei dijo que sí.