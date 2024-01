Todo mundo hemos escuchado por lo menos alguna vez, sobre los beneficios de la herbolaria y como estos antecedentes ayudaron a que la medicina moderna progresara, pero realmente ¿Qué tan importante fue y como era que una simple planta podía ayudar o dañar a alguien? Esto es lo que vemos al lado de la prodigio boticaria, Maomao.

La vida en la lejana China.

A inicios de Octubre del año pasado, Crunchyroll trajo a su catalogo uno de los programas que es del encanto de muchos. The Aphotecary Diaries, nos trae la vida de Maomao, una joven que vive cerca de uno de los barrios rojos más populares cerca de la capital de China, ahí junto con su viejo se encargan de hacer remedios a base de plantas y fungir como médicos para los burdeles de la zona.

Un día cualquiera, maomao se prepara para entregar unos encargos y recoger más hierbas medicinales (cosa que le fascina encontrar) para su mala suerte, es capturada por unos comerciantes que la venden al gran Palacio del Emperador y que labore ahí como sirvienta, al menos un par de años hasta que pague la deuda que tuvo el palacio por haberla comprado (háganme el favor!). Para la lista chica es todo un lio ya que ella lo que más le interesa es crear remedios y buscar plantas.

Sin embargo en tampoco tiempo, notara como la vida dentro del Palacio Interno (donde radican las concubinas del emperador) no se diferencia mucho con un burdel o como ella siempre dice: -una jaula de oro sigue siendo una jaula- pero por obra del destino, cuando una de las concubinas favoritas da a luz a un principe pero tanto el bebé y la madre empiezan a caer enfermos sin que sepan encontrar una cura, la inteligencia de maomao la motiva a decir indirectamente lo que ocurre ya que al ser una sirvienta, no puede acercarse tan fácil a una concubina de alto rango.

Al final, tanto el administrador del harem y amado por todas las chicas, el Maestro Jinshin y la concubina Gyokuyo, notan los talentos de maomao, lo que hace que la lleven a ser tanto una de las damas de compañía de esta y como Plus, ser su catadora oficial (ya que los casos de envenenamiento por comida se daban mucho) y esto es algo que Maomao adora.

Curiosidad y resistencia a los venenos, cosas que le sobran a Maomao.

Maomao, ahora como catadora podrá darse el lujo de no solo probar platillos exquisitos, sino que en caso de que estos lleguen a estar envenenados lo puede detectar al instante, lo raro de ella es que la joven es capaz de esperar un poco a que el veneno surta efecto y sentir las reacciones que causa.

¿Cómo es posible que una chica haga eso? En su nombre encontrarán la respuesta, pues literal Maomao, es como en China interpretan el maullido del gato, además que la joven cada que se emociona por algo que le intriga saca unas orejitas de gato o más bien toda su personalidad es como la de un felino.

A todo eso podemos agregarle que desde joven tuvo la curiosidad de ver que tanto podía aguantar su cuerpo con el veneno de distintas serpientes y así ver que remedios podían funcionar, por lo que eso la llevo a que fácil pueda aguantar más que otras personas (la curiosidad mato al gato, dicen)

Su curiosidad, aliado a sus conocimientos herbolarios la harán no solamente de atender de forma interesante y llamativa su trabajo como catadora, sino que gracias a eso, terminará aconsejando a muchos altos mandos cuando un misterio abordan el recinto.

El anime que llamo mucho la atención.

Hay muchos cosas que pueden llamar la atención de este anime en particular, el diseño de sus personajes, la forma que nos muestran como se vivían en aquellas dinastías (que es difícil saber en que año se inspira ya que no muestra detalles que pasaron en la vida real) los momentos de comedia, el opening que es una joya que no te lo puedes saltar o hasta hacer que le agarres cariño a las plantas que tienes secándose en tu casa.

El manga fue creado por Natsu Hyuuga y salió de la editorial Shogaku en agosto del 2017 y hasta este momento verdaderamente supo tener muchos fans que siguen amando está historia y los que llegaron con la salida del anime.

En el transcurso de los últimos meses de 2023, la historia de maomao ha tenido mucho auge y cada sábado, es la opción perfecta para descansar después de una semana extensa… y digo es ya que esta primera temporada viene con 24 episodios en total, a finales de diciembre, el estudio ECC, saco los primeros 12 pero se dio un descanso de 2 semanas para las fiestas de fin de año (no como otro estudio que empieza con M) y literal de regalo de reyes tuvimos el regreso de Maomao, esta vez en el Palacio Exterior, lugar donde reside el Emperador y mucha gente importante del gobierno.

Más momentos que no alejan a Maomao de las hierbas y venenos pero tampoco de su pasado es lo que aun nos espera a los fans de esta alocada chica y el empalagoso Jinshin y es que a solo pocos meses de que el anime se estrenara la tienda Panini Manga ya traerá los volúmenes para quienes quieran tener el formato en manga donde mucho ya esperan completar los tomos sino pueden esperar a más temporadas.

Bien dicen que hay que ser astuto para sobrevivir, uno nunca sabe de donde pueden atacarte, desde lo más bajo que puedas llegar a creer pero no hay mal que no se controle con un buen tecito.