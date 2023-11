La segunda temporada del anime Jujutsu Kaisen ha llegado al clímax de está parte de la historia, mostrándonos unas de las peleas más increíbles de la serie hasta el momento que ha dejado a sus fans demasiado ansiosos por ver lo siguiente, sin embargo… la situación con entre el estudio y el equipo de animación no trae buenas noticias.

Jujutsu Kaisen, un auge demasiado alto

Eran tiempos de plena pandemia, la mayoría de nosotros estábamos bastante encerrados, por lo que pasar el resto del día viendo series era la opción más viables, de los estrenos que se tenían planeados. Jujutsu Kaisen fue uno de ellos en octubre del 2020.

La historia creada por el manga Gege Akutami en donde hechiceros, maldiciones, objetos malditos y demás se juntan lucía como una primicia interesante para aquellos días y vaya que si lo fue. Pues su primera temporada fue bien recibida, siendo del agrado de muchos. Pues todo el trabajo de producción se había hecho dentro del ya reconocido estudio de animación Mappa, el cual ya tenía un historial de hacer buenas adaptaciones para animes.

Este anime se volvió de los favoritos del estudio y de los fans, dejando una vara en una buena posición y colocándose al lado de los estudios Ufotable y Kyoto Animation al considerárseles expertos para el desarrollo de un anime. Sin embargo la buena cara se veía de “dientes para afuera” pues dentro de sus instalaciones era lo opuesto.

Después de la primera temporada de Jujutsu Kaisen que contó con 24 capítulos, Mappa quería mantener su popularidad y ser uno de los estudios que sacará más contenido, de ahí vinieron las mitad de la recién concluida Shingeki no Kyojin, Vinland Saga y el amado-odiado Chainsaw Man.

Luego de esto, el estudio anuncio la salida de la película Jujutsu Kaisen Cero, un spin-off en la historia original, tan solo un año después de la primera temporada, algo que se estreno en varios cines de todo el mundo aunque aun seguíamos en tiempos de pandemia pero ya podíamos ir al cine y que de igual forma tuvo mucha popularidad.

Con estos títulos y demás, era obvio que el estudio estaba sacando animes de a montón, pues se sabe que en el caso de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, se tomaron 18 meses en hacer toda la producción, pero recientemente se ha sabido que los animadores y demás equipos están trabajando a marchas forzadas a la hora de sacar un nuevo anime, tanto que el tiempo de producción ¡se redujo drásticamente a 6 meses! Lo que significa laborar en malas condiciones incluso recibir poco sueldo.

Eso no es trabajo

Mappa ha estado en la locura de sacar 3 animes por año en vez de uno, de acuerdo a varios comentarios de trabajadores del estudio, les han exigido quedarse días extras para terminar con los cortes estipulados, apenas han entregado el capitulo que se estrenara en tal semana y al momento deben empezar a animar el siguiente.

Si bien, en el caso de un anime ya debe saberse que tanto se adaptara dentro de un solo episodio, hacer el guion literario, grabar las voces a veces encima de una especie de Story-board y de ahí poder empezar con la animación.

Mappa se volvió el favorito de muchos productores para adaptar un anime y se entendía por que… los movimientos y expresiones de los personajes, la musicalización de una escena, backgrounds y efectos… todo eso sabían hacerlo a la perfección, un nivel de profesionalismo único y digno de admirarse pero obviamente algo así debe dedicarse horas, horas que el cuerpo humano no puede soportar.

Para julio de este año por fin se tendría la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y con ella se venía uno de los arcos más importantes en la trama. Los primeros cinco capítulos fueron un spin-off sobre el pasado del profesor Gojo y su antiguo amigo Geto en como esto encamino la historia actual.

Con el arco del Incidente de Shibuya hemos tenido mucha acción desde el inicio, por lo que significa dar un realismo a los ataques pues tenemos hechiceros peleando contra maldiciones…. y maldiciones son las que sueltan los animadores en estos momentos.

Demasiada energía maldita al rededor

Ha sido tanta la presión de muchos de los equipos solamente han terminado por entregar el capitulo que les corresponde e irse a casa, ya sin importarles si aun tienen trabajo pendiente pues muchos no salen en días de las oficinas o incluso ya ha habido varios animadores que mejor renuncian.

Un ANIMADOR de Jujutsu Kaisen reveló que utilizó al estudio MAPPA como modelo, para animar la destrucción de uno de los edificios por la pelea entre SUKUNA y MAHORAGA. 😈 #JujutsuKaisenpic.twitter.com/R2ZwzDgE33 — Animetrends (@AnimetrendsLA) November 16, 2023

La polémica es que ya ha llegado a oídos del mundo en como Mappa ha exagerado con sus exigencias, sin embargo los directivos dicen que por ahora no pueden aplazar fechas pues ya todo esta acomodado, una vez que se termine esta temporada (que de acuerdo a su organigrama aun queda mes y medio) se inician con ventas en Blu-ray y más mercancía que sale al finalizar.

El capitulo 17, titulado: Trueno pt 2, es el punto medio de esta temporada, y es que de entre todo el caos que inunda el distrito de Shibuya se tuvo lugar la batalla entre el “Rey de las Maldiciones” Ryomen Sukuna y el shikigami Mahoraga. Peleas en el aire, explosiones por todos lados, un uso exagerado de energía maldita que verlo fue un deleite, ya sea que sigas el manga o no. Sin embargo había momentos donde se notaba que la animación fallaba un poco a lo que estamos acostumbrados a ver.

Se especula que si Mappa no opta por cambiar las condiciones de trabajo muchos de sus animadores podrían decidir irse a la huelga, lo que retrasaría este y demás proyectos, pero igual sus trabajadores no son maquinas para trabajar 24/7. Algo que alegra la situación es como los fans de Jujutsu Kaisen y demás han felicitado a los animadores y no al estudio por su trabajo en esta temporada pues son ellos los encargados que merecen el reconocimiento.

No se sabe que pasará el jueves de la próxima semana, pero ojala que por el bien de los trabajadores y de los fans, Mappa reconsidere muchas cosas para sus proyectos futuros.

Al fin que no tengo prisa, lo que sucede en los episodios siguientes solo harán que decaiga mi animo y eso que ya se que va a pasar.