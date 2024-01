Falleció la bailarina Órla Baxendale

La bailarina profesional de origen inglés Órla Baxendale, falleció tras comer una galleta que estaba en mal estado y a la vez mal etiquetada. Además esto le provocó una severa alergia que no pudo controlar ni mucho menos llegó al hospital por estar alergia.

Aún así, Órla Baxendale, de 25 años, acudió a una sucursal de la marca Stew Leonard’s y ahí compró el producto que estaba en mal estado. De esta manera, al consumir la galleta, de inmediato se empezó a sentir mal donde le dio un shock anafiláctico como resultado de la alergia.

Pues Baxendale, murió el 11 de enero después de sufrir esta alergia, según una publicación en el sitio web del bufete de abogados que representa la familia.

25-year-old dancer Orla Baxendale died from anaphylactic shock after eating a mislabeled cookie from a Connecticut grocery store.

The cookie contained peanuts that were not listed as part of the ingredients. @bcheungz reports. pic.twitter.com/Y4nfVZkBbw

— TODAY (@TODAYshow) January 26, 2024